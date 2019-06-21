三星研發神經網絡AI處理器　模仿人腦思考　不必上網「搵答案」

一般人想到未來的人工智能（AI），是電子產品會與人對話，但其實現時並未到這麼先進。三星開始研究這方面的晶片，希望未來AI真的可以像人類一般思考和對答。

目前要上網找答案 回答時間較慢

目前雖然有電子音箱或其他AI裝置，但一般都要用「命令式」短句例如：「Siri，話我知去XX地方的路線」，然後在網上搜尋答案。不過所有對答都上網查，即是說要依賴網絡，而且回答時間較慢，亦有洩露私隱的風險。

韓國《東亞日報》報道，三星將會在未來10年，將研發神經網絡處理器的研發團隊，從200人擴充至2,000人，希望在2030年成為AI神經網絡處理器市場一哥。

不必上網可加快運算 較保護私隱

神經網絡處理器像人腦一樣，可以同時進行多項運算，比一般處理器更高效。安裝在設備內之後，可以不必上網，就能完成目前要在雲端伺服器進行的AI運算。

由於數據不必連上雲端，這方法較有效保護個人資料，回答速度亦較快，兼且耗電較低。

電子業發展出很多種類的晶片，每一種都有特定用途，而神經網絡AI處理器，將會是業界未來數年主力研發的新一代產品。（路透社）

隨便對話也聽得懂 還可自我學習

三星系統LSI事業部SoC開發室長兼副社長張德賢（音譯）表示：「今後幾乎所有資訊科技（IT）產品和服務，都會內置AI功能，因此神經網絡處理器不單止可用於智能手機，還會用於自動駕駛、數據中心、雲端等。」

據了解，使用神經網絡AI處理器的裝置，就算像人與人之間隨便對話，也能聽得懂和可以做反應，未來3至5年就能出在市場推出「AI秘書」功能。這些設備每秒可以運算10萬億次以上，具有像人腦一樣自我學習的功能。

三星計劃首先以移動通訊產品為起點，再拓展至自動駕駛汽車等，在數據中心、物聯網（IoT）等多個方面搭載神經網絡AI處理器。