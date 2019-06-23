實驗室分析儀器出錯　瑪嘉烈、屯院多個癌症、愛滋樣本或須重驗

醫管局今日（23日）公布，6月18日接獲Abbott Laboratories Ltd 通知，指一個實驗室分析儀器（Alinity ci-series System）的軟件程式出現問題，或致病人樣本分析結果出錯。 醫管局指，轄下醫院合共有13部Alinity ci-series分析儀器，由去年6月起陸續於威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院使用。瑪嘉烈醫院涉及22名病人的35個樣本測試 ，要進一步檢視是否需要重新進行檢測；屯門醫院則有涉及86名病人，共92個用作癌症指數或其他分析的樣本測試，或需重新檢測。僅威爾斯親王醫院未受事件影響。

瑪嘉烈醫院（資料圖片）

醫管局公布，上周二（18日）接獲Abbott Laboratories Ltd 通知，指一個實驗室分析儀器（Alinity ci-series System）的軟件程式出現問題。 當有關儀器於特定情況下暫停並重新啟動，軟件程式有機會導致病人樣本分析結果出錯。醫管局現時共有13部Alinity ci-series分析儀器，自去年六月起陸續於分別於親王醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院使用。

儀器已用一年 共127個病人樣本需再進一步檢視 或需重測

醫管局指已檢視三間醫院的病人樣本，其中威爾斯醫院無檢測樣本受影響，而瑪嘉烈醫院有102個樣本測試涉及今次事件，主要為肝炎及愛滋病毒血清測試，其中67個已確認無問題，其餘涉及22名病人的35個樣本測試 ，則要進一步檢視是否需要重新進行檢測；而屯門醫院則需要進一步檢視涉及86名病人，共92個用作癌症指數或其他分析的樣本測試，以確定重新檢測的需要。

醫管局發言人稱，院方會聯絡相關病人跟進情況。現時所有醫院已按供應商的建議，採取合適的儀器使用程序步驟，避免出現問題，直至供應商更新相關軟件程式。醫管局亦已將事件通報衛生署。