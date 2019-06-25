新田原居民自資千萬改善河道衞生　渠務署指工程未經授權要求還原

位於新田仁壽圍及東鎮圍附近的一條河道，多年來未有完善的排水系統，以致附近四條鄉村所排出的污水長期囤積，蚊患問題頻生及不時傳出異味。有原居民表示，去年斥資近千萬改善河道，惟竣工後隨即發信要求移除已建成的工程及恢復河道，他們對此大感不公，更一度表示「工程期間你唔煞停，到做完就要我地恢復，政府唔係不負責任咁係咩？」 渠務署發言人表示，涉事河道是該區主要排洪施之一，倘水道受阻會令附近地方水浸風險增加。發言人又指，於2017年底已發現有人於有關水道進行非法填土工程，影響其排水能力，曾派員與該土地業權人、相關村長及新田鄉鄉事委員會會面，不容許未經授權的填土工程。

位於新田仁壽圍及東鎮圍的附近一條河道，多年來囤積附近四條村的家居污水，不時傳出異味。（陳晶琦攝）

位於東鎮圍附近的河道自九十年代開始，長期囤積附近四條鄉村包括永平村、東鎮圍、仁壽圍及安龍村近1000戶的家居污水，多年來村民途經該條河道均會嗅到陣陣異味，且蚊患及環境衞生問題嚴重，倘有小朋友不慎墜進河道，更有可能釀成意外。

原居民：渠務署工程師曾與村民商討下一步工程

安龍村村長文天維表示，多年來向政府部門反映情況，惟當局一直未有正視及處理，故新田鄉多名地主去年2月合共斥資近1000萬改善河道工程，在該條河道安裝地下排水水渠系統及填土。他稱，工程開展翌日渠務署隨即派員到場巡視，又指施工期內逾5個月時間，該署工程師亦多次到場視察，更指曾與村民達成協議，先改善1.8米的河道排水系統，再視乎雨季會否因改善工程出現水浸情況，倘效果理想將允許進一步施工。

改善河道工程竣工後，村民表示衛生問題大大改善。（陳晶琦攝）

東鎮圍村長文好裘斥政府現時要求移除已建工程，倘未有提供其他補救方案，將與村民群起反對。（陳晶琦攝） 文天維續指，改善工程去年7月竣工後，便接獲渠務署發信通知，要求恢復河道原貌並移除覆蓋河道的阻塞物。多名地主及受影響的村民均大感詫異及不公，質疑渠務署在工程進行期間為何未曾阻止。東鎮圍村長文好裘亦對政府的要求感無理，「有乜理由要將乾淨嘅河道整返污糟？」他斥政府「唔係不負責任咁係咩？」。他又指，將聯同多條村的村民反對並發起聯署行動反對，預計將收集到逾1000個簽名。

渠務署：重未允許填土工程

渠務署發言人指，相關河道為香港法例第446章《土地排水條例》管制下的主要水道，是該區重要的排洪設施之一，倘水道受阻會令附近地方的水浸風險增加。發言人又澄清，於2017年底發現有人於有關水道進行非法填土工程，影響排水能力，隨即於2017年10月及2018年1月，派員與該土地業權人、相關村長及新田鄉鄉事委員會會面，表明有關水道受法例管制，並不容許未經授權的填土工程。

渠務署又指，先後於2018年4月及5月向業權人發出勸喻信，要求盡早清除未經授權的土地填料，惟情況未有改善，遂於2018年5月14日向業權人發出通知書，要求清除未經授權的土地填料，以減低附近地區的水浸風險。署方又指，業權人於2018年6月4日提出上訴，而排水事務上訴委員會其後於2019年3月11日頒下決定，表示駁回有關上訴，並確認本署早前發出的通知書合理及必需。

發言人重申，從未允許相關的非法填土活動，而有關業權人亦從未有按《土地排水條例》向本署作出申請，而按法例要求任何人未經政府書面同意，不得在主要水道內施行任何填土工程。