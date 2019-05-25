【屎海之戀？】海之戀業主外遊驚聞爆渠　屎水倒灌湧全屋料失20萬

荃灣海之戀陸續入伙，有業主原本悉心裝潢，享受喬遷之喜，沒料出埠旅遊一趟，卻收到單位爆屎渠的「惡耗」，形容「屎海」由馬桶湧至全廳，所有傢俬和地板都被無一倖免，估計損失至少20萬元，現時正與長實發展商交涉，又不排除透過法律途徑討回損失。正於外地工幹的他苦訴說：「非常倒霉！提早回港又不是，又無地方住」。業主去信海之戀的客戶服務處，對爆渠事件表示十分遺憾、憤怒及無奈，要求管理公司協助清潔污水，跟進衛生問題，及查明原因，避免其他樓層再出現同類問題。

馬桶如「噴泉式」湧廳房

長實旗下荃灣海之戀第七座單位的業主張先生向香港01記者表示，數日前到澳洲旅遊，今日突然收到管理處通知單位有水滲出，於是致電母親上門了解，其打開門一看，赫見「滿屋都是屎」，並傳出惡臭。業主環視一周，屎水由廁所的馬桶如同以「噴泉式」湧至房間和大廳，所有傢俬和地板都沾污糞便，當中亦混雜廁紙，連浴缸都出現一缸屎水，見狀立即通知管理處。

荃灣海之戀2期7座高層單位的業主張生稱，屎水由馬桶湧至全廳。（林琳區議員專頁圖片）

入伙三個月 悉心裝潢「毀於一旦」

「非常倒霉，非常憤怒！」張先生無奈稱，搬入單位只有三個月，沒想到新樓都會爆屎渠，悉心裝潢「毀於一旦」，估計損失至少20萬元，又稱旅程預訂下月2日回港，「仲點有心情玩，提早回港又唔係，又無地方住」。他透露，現在長實已派人清理，正與對方交涉處理後續的索償安排，不便再透露詳情。

業主去信海之戀的客戶服務處，對爆渠事件表示十分遺憾、憤怒及無奈。他指事件令其家人感驚訝無助，要求管理公司協助清潔污水，跟進衛生問題，如空氣清新及細菌控制等，及查明原因，避免其他樓層再出現同類問題。

懷疑工人將裝修物料倒入廁所

協助張先生的荃灣區議員林琳稱，由於受影響的範圍大，加上她獲悉部分業主報稱，懷疑工人施工或執漏時不當將裝修物料倒入廁所，造成淤塞，故正為業主尋求法律意見，不排除透過法律途徑討回損失。林琳表示，有業主要求檢查渠管，她已跟管理處聯絡反映有關訴求，管理處已聯絡了發展商，發展商表示會重新檢查喉管。

詹濟南：萬一英泥淤塞 需要拆渠

驗樓專家詹濟南了解事件後認為，事故屬屎渠倒灌，主因是「有人倒嘢落屎渠令主筒淤塞」，要視乎能否成功通渠，萬一英泥或其他建築材料，最理想是拆除部分渠口處理。

「海之戀」為長實荃灣西站（五區）灣畔發展項目，分為兩期，包括「海之戀」（一期）和「海之戀·愛炫美」（二期），分別於今年1月及6月落成，共有9座，提供2千多個單位，售價由5百多萬至1千多萬不等。