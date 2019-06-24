【張震遠案】張要求換官獲控方支持　官無奈批准　案押後明年審

前行會成員兼商交所前主席張震遠，涉嫌串謀時任財務總監蔡達英訛騙證監會案，原定於下月初開審，惟張的律師突指主審法官陳廣池在處理蔡的認罪程序時，作出了令人認為他有偏頗的行為，要求換官，陳官雖表明他是專業法官，亦認為張的律師所持理據薄弱，惟控方亦支持其申請，陳官稱他無奈批准，案件亦要押後至明年1月7日開審，並會由另一法官審理。

張震遠申請換官成功，案件押後半年開審。（李慧娜攝）

兩名被告：張震遠與蔡達英，被控一項串謀詐騙罪，張另被控一項詐騙罪，蔡早前已在陳廣池法官席前認罪，並透露會轉作控方證人。

指官曾關注蔡會否受干擾

代表張的資深大律師郭棟明上周向法庭指出，陳廣池法官在處理蔡認罪的程序時，曾主動問蔡會否協助警方，轉為控方證人，又提出張在社會上曾經是有影響力的人，關注蔡會否受到干擾，及對其安全表示關注。郭認為，陳官考慮蔡及張是否可信證人時，有機會令人認為法庭裁定有偏頗，故望陳官避席張的審訊。

勸被告考慮助執法機構屬慣常做法

陳官今就郭的申請頒下決定，重申法官在被告認罪後，鼓勵他協助執法部門屬慣常做法，這可揪出其他涉案人士，甚至令主腦落網，他並未有叫蔡指證張，只是著辯方讓蔡考慮是否要協助警方，他不知道蔡會向警方說甚麼，亦不知道控方會否傳召他為證人，他當時亦要考慮是否需押後蔡的判刑。

法庭曾遇事主改變主意

陳官稱，他當時亦要考慮是否認蔡保釋候懲，提及其安全是因為法庭曾遇過被告或事主後來改變主意的情況。陳官又指，郭大狀所提及的偏頗無法穩固地確立，其申請理據薄弱。

惟控方同意申請

陳官強調他是專業的法官，亦受法律及其職責所規限去審視證據，有關偏頗之說不成立，但有鑒於控方亦同意有關申請，故無奈批准，同時延遲案件於明年1月7日開審。

郭大狀即詢問案件將會由哪位法官處理，因他尚有其他申請，陳官即表示他非排期職員，又稱雙方不應指定由哪位法官處理案件，著郭大狀另行去信法庭排期。

案件編號：DCCC718/2018