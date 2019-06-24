內地商人李亮被指作不實陳述　遭中國環保科技入稟追逾5百萬元

聲稱劍橋畢業的內地商人李亮（又名李俐樺），曾因使用假香港身份證申請美國簽證，潛逃後於去年被捕又爬水渠「借尿遁」，李早前認罪，被判囚1年，他經營的公司，上周遭上市公司中國環保科技入稟高等法院，指李訛稱其公司有5百萬元淨利潤，又挪用63.6萬美元(約5百萬港元)款項，現要求追討欠款及賠償。

醫院走犯李亮的身份大有來頭。 （資料圖片）

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兩名原告：INNOMED GROUP LIMITED，及香港上市公司（00646）中國環保科技控股有限公司；，首原告為中國環保科技的全資附屬公司；4名被告：李亮（又名李俐樺，34歲）、於英屬維爾京群島及開曼群島註冊的太平洋生殖醫學中心控股有限公司（Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited，下稱PFI），及在本地註冊的太平洋生殖醫學中心（香港）控股有限公司。

指李聲稱醫學中心賺逾5百萬元

入稟狀指，李亮及太平洋生殖醫學中心，違反2016年尾收購50% PFI股權的買賣協議；兩者又串謀以假帳目，謊稱公司截至2017年年終的綜合淨利潤不少於500萬元；李為了誘使原告加入協議，曾作出失實陳述。原告就上述事項索償，但未有提及確實金額。

指李未經授權轉款入戶

入稟狀又要求李亮歸還屬於第4被告的63.6萬美元，指他去年5月16日在未經授權下，將這筆款項轉去個人戶口，違反信託責任。此外，原告再就成本、利息等向李亮及第2被告索償。

聲淚俱下上訴獲減刑半年

李亮聲稱於英國劍橋博士畢業，去年從醫院逃脫，後在酒店被擒後，並承認4年前曾行使虛假身份證明文件，在審訊期間潛逃，沒有按照法庭的指定歸押，至去年被捕後，自稱患愛滋病，之後趁在醫院如廁時爬水渠逃走，一天後在酒店被尋回，他早前亦承認逃離合法羈留，及抗拒警務人員等4罪，遭判囚18個月。他其後提出上訴，聲淚俱下稱其幼子患病，又指原審法官未有考慮人道理由輕判他，最後獲減刑半年至總刑期1年，李得悉獲減刑後即露笑容。

案件編號：HCA1117/2019