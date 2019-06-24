【DSE 2019】恒大報讀人數增逾四成　工商管理、新傳蟬聯熱門選項

2019香港中學文憑試（DSE）將於7月10日放榜。於2018年底獲正名的香港恒生大學，報讀2019/20學年課程的整體人數顯著上升，首年入學申請人數較去年同期增加四至五成；五大熱門學科則繼續由工商管理及新聞傳播範疇囊括，相關學科平均每4至5人爭一個學額。 校長何順文估計，獲正名大學名銜推高報讀人數，估計下學年收生人數將會增加。他又指出，截至目前共有約1,000名內地生報讀恒大課程。

（資料圖片／盧翊銘攝）

恒大校長何順文今日（24日）與傳媒茶聚時表示，截至今日數據，首年入學申請人數較去年同期增加四至五成，高年級入學申請人數增加兩倍。

此外，恒大目前共有5個決策科學學院課程獲指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）認可，申請人需透過大學聯招（JUPAS）系統報讀。何順文表示，上述課程的首三志願（Band A）申請人數較去年同期平均增加四至五成。

何順文形容，正名大學為收生帶來正面影響，學生及僱主對恒大的信心亦因而大增。

何順文形容，正名大學為收生帶來正面影響，學生及僱主對恒大的信心亦因而大增。（鄺曉斌攝）

新學年將開辦多個新課程

恒大來年開辦多個新課程，當中包括將「皇牌學科」工商管理課程，分拆成會計學、金融及銀行學及市場學，由「大類收生」改為獨立招生；此外亦會開辦有「神科」之稱的環球商業管理課程。

《香港01》今日報道，環球商業管理課程預計學額約為25至30個，商學院長李東海表示，課程不會特別提高入學門檻，目前難以預計收生成績。

恒大商學院長李東海表示，新學年推出環球商業管理課程，預計每年收生學額約有25至30個。（盧翊銘攝）

2019/20年度五大熱門課程*

市場學工商管理（榮譽）學士 金融分析工商管理（榮譽）學士 人力資源管理工商管理（榮譽）學士 管理學工商管理（榮譽）學士 新聞及傳播（榮譽）學士（兩項專修範疇：商業新聞及企業傳訊） *截至6月數據。申請人數最多的5個課程，排名不分先後。 資料來源：香港恒生大學

熱門課程平均4至5個人爭一學額

何順文表示，上述五大熱門課程與去年無太大分別，平均每4至5人爭一個學額。海外招生方面，何順文指，政府規定自資院校的兩岸學生比例不能超過10%，本年只提供約130個學額，目前共有約1,000名內地學生報讀。

被問及恒大會否申請將更多課程納入SSSDP，何順文指，校方在過去兩年嘗試將融合媒體及傳播科技、文化及創意產業、商務翻譯學士課程，向當局提出申請納入SSSDP，惟一直未有獲批。何認為，上述3個課程均屬新興課程，社會對相關專業有人才需求，未來會繼續申請將其納入SSSDP。