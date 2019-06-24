恒大新學年開設「神科」環球商業 　30個學額不搶尖子搶「遺珠 」

中學文憑試(DSE)下月放榜，去年十月「升格」為私立大學的恒生大學商學院新學年將推出不少新猷，包括增辦有「神科」之稱的環球商業管理課程。院長李東海（Bradley R. Barnes）接受《香港01》專訪時表示，預計學額約25至30個，惟不會特別提高收生門檻，又強調並非與資助大學「神科」競爭，只是為有志入讀該科的學生提供額外機會。 另外，學院亦會改變「皇牌」工商管理課程的收生政策，由學院制「大類收生」，分拆為三個課程獨立招生。

恒大商學院長李東海表示，新學年推出環球商業管理課程，預計每年收生學額約有25至30個。（盧翊銘攝）

恒生大學去年十月獲正名為私立大學，商學院院長李東海表示，自兩年前上任後，學院已構思開設環球商業管理工商管理四年制課程，培育有志跨國工作的港生，具備環球商業觸覺及國際視野。課程採取跨學科設計，包括管理、金融、營銷、數據科學、政治經濟、文化及國際關係等以供選修。

九月增辦環球商業學 不提高收生要求

李東海表示，環球商業課程將於今年九月推出，學額約為25至30個，相信會受到學生歡迎，由於首年開辦，故不會特別提高入學門檻，亦難以預計收生成績。去年恒大商學院轄下七個課程，收生的最佳五科總分（4個核心科及1個選修科）平均分數為16至17分左右。

目前八大資助院校中，城大、中大、科大及港大均設有環球商業學，文憑試收生要求高，以最佳六科成績計算，收生中位數由27分至38分不等，因而有「神科」之稱。李東海指，科大等院校開設這類課程，受到不少精英學生青睞，但學位供不應求，部份考生難以競逐，而恒大開設的課程收生要求相對較低，相信可以為失落資助學位的考生提供多一個選擇。

與約80間海外院校合作 至少一次到外地交流

李指，恒大的課程會為學生提供至少一次的海外交換生機會，學生可申請到歐美、台灣、內地、韓國、越南、等地學府交流。至於港府近年力推的大灣區，李就表示，留意到大灣區發展機遇，但就不會硬性規定學生北上交流，「我覺得視乎學生意願會更好，如果強制安排，只是迫他們，不一定是學生想要。」

恒大工商管理課程新學年將會分拆三科獨立招生，分別是市場學、會計學和銀行及金融。校方指，這三科為今年學院最多人報名申請就讀的學科。（資料圖片）

工商管理分拆三課程 總學額維持不變

另外，商學院新學年亦會一改「皇牌」學科工商管理收生政策，以往學院採取「大類收生」方式，即學生入讀兩年後，才從會計、銀行及金融和市場學當中選擇主修範疇；而今年則將此分拆為三個課程獨立招生。

李指，不論是課程總學額、課程內容與架構，大致不作改變，預計收生平均分數與去年相若。翻查資料，去年課程首年學額為約500個，同年課程收生平均分數為17分。

分拆課程有助提升學生競增力

李東海指，現時職場工作傾向專業化，分拆課程後有助提升學生競增力，各地不少商學院近年均轉向這個課程模式，「例如若學生想投身會計行業，持有會計學位的畢業生，在履歷上會被視為更強，即使未必一定代表更強。」他指，學院在過去一年諮詢過業界、教員及學生的意見，大比數均同意課程收生方式變動，未來會再視乎持份者反應，決定會否進一步改革課程內容。