恒大BBA分拆課程獨立招生　學友社：選科須提早認清發展方向

恒生大學新學年將會一改「皇牌」學科工商管理課程的招生策略，由「大類收生」模式，改為將主修課程分拆作獨立招生。學友社認為，新安排可以讓同學更專注學習學科範疇，毋須選修與主科無關的學分，但提醒同學在選科前，需要有明確的方向，否則日後中途轉科，要花更長時間完成學位。有恒大商科生同意學院新安排，認為可提早讓學生更深入修讀專業學科。

恒生工商管理課程新學年將不再「大類收生」，改為分拆三個課程獨立招生，分別是會計、金融及銀行和市場學。（資料圖片）

恒大工商管理課程一直採取學院制「大類收生」，學生入讀兩年後，再選擇一個主修範疇，分別是會計、金融及銀行和市場學。今年則分拆為三個課程獨立招生，首年總學額與往年相若，即約為500幾個，課程設計與架構大致不變。

學友社：多院校拆科招生 相信與職場競爭有關

學友社學生輔導中心總幹事吳寶城表示，「大類收生」的好處是選科彈性高，學生可以在入學後首一、兩年體驗不同學科，再選修合適的主修課程。不過，缺點是若同學一早認知學科發展方向，則會花時間修讀不必要的學科，「明明想做會計師，但都要讀埋金融、市場學，變相讀咗唔關事嘅學科。」所以，他認為，新安排可以讓同學更專注、深入修讀學科，惟同學在選科前需要慎思發展方向，否則日後中途轉科，要花更長時間完成學位。

吳指，近年科大及浸大等工商管理課程已分拆學科獨立招生，相信是認為考生能在入學前明確分辨及選擇市場學、會計學等學科，加上考慮到職場競爭性，故不再採用「大類收生」。他指，一般課程分拆後，若個別學科較受歡迎，收生分數將會比以往拉高，但相信恆大工商管理分拆後，各科之間的報名反應相若，預計料收生分數「唔會爭太遠。」

恒大工商管理學生三年級學生葉家豪（左）與四年級生陳結慧均贊成校方分拆課程獨立招生，認為可助學生更深入修讀有關學科。（盧翊銘攝）

同學支持新安排 分拆後學科修讀更深入

恒大工商管理學生三年級學生葉家豪與四年級生陳結慧，前者今年與校內同學奪得香港稅務學會主辦的全港大專學生稅務比賽冠軍，而陳結慧則於去年獲頒會計師公會獎學金。二人均贊成校方新安排，兩人認為學生可提早修讀有興趣的課程範疇，並有更多時間打好學科知識基礎，例如選修市場學可加強營銷技巧、理論訓練等。

陳說：「主修嘅範疇會學深咗係好，始終兩年追人哋四年嘢，會辛苦啲。」不過，葉亦肯定過往「大類收生」的好處，首兩年同學可涉獵會計、金融及銀行和市場學，有助日後在職場上理解相關工作崗位的特性。