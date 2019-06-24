【逃犯條例】馬時亨不認同道歉成風土病：變病即係道歉無誠意

《逃犯條例》修訂風波未息，部分市民尤其不滿警方武力清場，要求警方道歉，但前警務處處長曾偉雄早前表示，不希望道歉成為「風土病」。 曾任問責官員的港鐵主席馬時亨即將卸任，他今日﹙24日﹚會見傳媒時表示，一直尊重問責制，認為「唔啱咪道歉」。他續稱，不認為道歉成「風土病」，如果成為疾病，即該道歉就沒有誠意，又指港鐵「每一次道歉都好有誠意。」

馬時亨將於月底卸任，今日與港鐵一眾高層會見傳媒。﹙黃偉倫攝﹚

馬時亨於2002年任財經事務及庫務局局長，為香港首批問責官員，不過上任不久即傳出「仙股事件」，令細價股大受影響，大批股民不滿，要求馬問責辭職。受事件影響，當時馬時亨的民望急跌，最終他向公眾90度鞠躬道歉，成為高官問責制推行後，首個要公開道歉的問責官員。

馬：唔啱咪道歉

本月底卸任的馬時亨，今日與傳媒聚會，對於曾偉雄曾稱道歉已成「風土病」，馬表示作為首批問責制的官員，一直尊重制度，「感受深刻」。他強調「唔啱咪道歉」，又稱自己因為沙中線醜聞，曾兩度請辭主席一職。

馬時亨不認為道歉成風土病。﹙黃偉倫攝﹚

特首林鄭月娥在6月15日就《逃犯條例》修訂引起的軒然大波表示致歉，並宣布暫緩修例。當日政界流傳，她會向公眾鞠躬、甚至流淚道歉，惟最終都沒有發生，被批評沒有誠意。曾90度鞠躬致歉的馬時亨認為，「每個人都有把尺」，道歉是否有誠意每個人定義都不同，「可能有啲人覺得唔夠尺數」，因而不接受林鄭的道歉。

「港鐵每一次道歉都好有誠意」

馬時亨又稱，並不同意道歉成成為「風土病」，因成為病就會令道歉失去誠意。他強調，港鐵「每一次道歉都好有誠意」，希望香港盡快回復平靜，達到「家和萬事興」。

另外，6月9、16日都有大批市民遊行，令港鐵服務受影響，部分列車不停天后站。馬時亨表示，市民認同港鐵處理手法，「無話有乜問題。」