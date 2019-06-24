【逃犯條例】黃錦星跟隊吹和風冀「雨後樹更青」 邊位局長未表態?

近日多名問責官員都就政府修訂《逃犯條例》「吹和風」，多名司局長於周日（23日）接連發表網誌稱希望社會向前看，建設美好香港。環境局局長黃錦星就「姍姍來遲」，今天（24日）才在網誌中藉去年的颱風「山竹」，指香港社會現正經歷風雨，而政府誠意反思，以市民福祉為先，但願「雨後樹更青」。 特首林鄭月娥在上周二（18日）親身公開道歉，在過去一周，各司局長大部分亦已表態，承認政府工作有所不足，並冀社會向前看，建設未來。不過，創新及科技局局長楊偉雄卻沒有「跟大隊」，昨天發表的網誌沒有提及修例一事；而運輸及房屋局局長陳帆和政制及內地事務局局長聶德權在過去一周亦從無公開回應。

環保署採購大型工業級木材破碎機，現時置於T·PARK[源·區]相鄰政府撥地。 （黃錦星網誌圖片）

黃錦星以「豈止『化作春泥』」為題發表網誌，提及去年超強颱風「山竹」襲港，令樹倒枝離，政府試行於「啟德」設立臨時木料廢物收集處，共分流了約20,000公噸園林棄置物，也送出了約800件適合重用的木料，轉廢為材。另外，漁護署就把郊野公園的塌樹折枝盡量原地處理，包括堆放於附近自然生境為野生生物提供棲地，而物料分解時將「化作春泥」回歸自然；部分合適樹幹則製成郊遊設施或裝置，例如枱椅、標示和木雕等。

黃錦星指，氣候變化，引致極端天氣，影響市民及下一代，香港人應在日常加倍低碳生活，減廢亦減碳。他稱，香港堆填區每日接收約160公噸園林棄置物，在整體都市固體廢物中約佔1.5%，政府正逐步落實《香港廚餘及園林廢物計劃2014-2022》，同時加強跨部門互動協作，期望因應本地情況，進一步減少園林棄置物，研究其轉廢為材的創新出路，「豈止於『化作春泥』！」

而在文末，黃錦星表示，今月香港社會正經歷風雨，政府誠意反思，以市民福祉為先，但願「雨後樹更青」。當中，減碳減廢，造福社羣，更綠更環保。

創新及科技局局長楊偉雄卻沒有「跟大隊」，昨天雖發表網誌，然沒有提及修例一事。 （資料圖片／羅君豪攝）

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連日來多名司局長都公開或透過網誌談及修例事宜，惟運輸及房屋局局長陳帆、政制及內地事務局局長聶德權在特首林鄭月娥道歉後，仍未表態。重溫特首及三司十三局各人說法：