【逃犯條例】深水埗放映會 　播放警涉向示威者使用暴力新聞片段

「反送中」示威行動不斷，警民多次發生激烈衝突，不同組織在地區發起「警察濫用暴力放映會」，綜合了不同媒體的新聞片段在社區播放，冀能加深市民認識。昨天深水埗的鬧市也有放映會，「政府用『暴動』定義示威行動，我覺得要畀市民知道真相。」負責人阿權說。

昨天有組織在深水埗站外舉行「暴力」放映會，播放「大台以外」、警方暴力對待示威者的片段。(呂諾君攝)

自6月初以來，報章、電視台等就反修例的行動有鋪天蓋地的報道，但當中有不少惹起爭議。其中在6月21日的示威中，有電視台指警方指責示威者阻擋醫護人員進入警察總部救援，但有在場人士指出，事實是示威者早已開路，救護員在警總門口等約20分鐘是等警察開閘。

潘小姐指，不少人平日慣性只收看一個電視台，少有接觸外國媒體、收費電視台的報導。(呂諾君攝)

這天關注綜援低收入聯盟(關綜聯)來到深水埗A出口，設置了大電視進行第三次「播片睇真啲」街站，同時派發選民登記表，呼籲經過的市民在7月2日踴躍以選票發聲，不少途人都被吸引停下腳步。街坊潘小姐指，不少人平日慣性只收看一個電視台，而深水埗基層市民較多，更加少接觸外國媒體、收費電視台的報道，參加了兩次遊行的她表示，再次看到一些警察驅趕示威者時的畫面，令她甚有感觸，「大台成日播嚟播去都係影示威者，其實警察暴力行為都唔少，着晒全副裝備，打示威者時完全冇留手！但好多人都睇唔到呢一面！」

適逢周末，深水埗站一帶的街道人來人往，途經的市民對街站有不同反應。在炎熱天氣之下，有街坊專程來到送水，也有人買麥當勞食物給義工充饑，在播放警察暴力片段時，旁邊音響舖 亦趁機播出雨傘革命的歌曲《撐起雨傘》以示支持。

路人：「你哋食飽飯冇嘢做呀？」

不過，義工們遇到更多的是反對聲音。有中年人士向着他們大嚷：「你哋食飽飯冇嘢做呀？」，也有人在街站前與他們理論，表示絕不認同一切「反送中」的行動。對此，年輕的義工阿Bu和Dicky表示，會以理性討論來處理，「派傳單有啲人會好大力一手撥開，有啲就會想傾偈，咁我哋都會冷靜地傾，再激進啲，就唯有『多謝佢哋意見』。」他們笑說。

除了青少年支持反修例，昨日也有不少中年人停下拿取選民登記表，有人更表示「拎多幾張返屋企畀晒全家人填」。關綜聯成員李國權(阿權)指，是次街站選在深水埗進行，因為觀察到很多基層市民對「反送中」的議題認識不深，「近幾個星期政府就修例事件有不同回應，好多街坊就咁聽，以為政府已經讓步，會話『都撤回咗啦，你哋仲變本加厲』，但事實上根本就未撤回， 仲可以隨時啟動。」

他表示，主流媒體的報道出現偏頗，更令部分街坊將示威者視作「暴徒」，因此今次他們聯同義工，在詢問了不同媒體和攝影人士的許可後，將相關的警察暴力片段剪輯成片，向公眾放映展示。此外，他們亦呼籲市民趕在7月2日前「登記做選民」，「呢個最基本、最簡單嘅行動，你唔使出嚟示威，只需要用選民身份同權力表達意見，做好公民參與。」阿權指，不願在多次的行動過後，市民的熱情就此冷卻，今天晚上7時半，如天氣許可，他們會在運動場道通菜街交界再次進行街站，繼續這一切的宣傳行動。