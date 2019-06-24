港島西聯網公佈19-20年度計畫　將優化服務增加人手訓練

港島西醫院聯網今日（24日）召開記者會，公佈2019-20的年度工作計畫。聯網總監李德麗指，今年將面對人口老化、醫院設備老化，瑪麗醫院多重角色及空間需求4個挑戰，聯網將推行3種個主要措施，包括提升服務質素，優化需求管理及加強人員培訓。

增加設備及服務 加強跨網合作方面

計劃將重點增加聯網醫院中的設備和服務範疇，希望滿足聯網病人的需求。新增或優化的服務下：

-於葛量洪醫院設立服務小組，遙距監察心臟置入式電子裝置病人的身體狀況

-增聘一名註冊護士加入瑪麗醫院母乳餵哺支援團隊

-額外增加120個日間或即日手術名額

-於瑪麗醫院進行12宗跨聯網的機械臂手術，包括與廣華醫院合作

-為老人院舍病人額外提供1,750個老人精神科外展服務

-與教育局及社會福利署合作，為10所學校有精神健康需要的學生提供護理支援

港島西聯網總監李德麗講解工作計畫重點。（王珮殷攝）

針對特殊需求 提升聯網醫院服務

-於瑪麗醫院加設12張急症病床及7張造血幹細胞移植服務病床

-增聘皮膚科護士及支援員工

-透過麥理浩輔甘願賽馬會專科門診診所增加370個專科門診新症就診人次

-為急性脆弱性骨折病人提供護理協調服務

-增加內科腫瘤科服務量

-為末期腎病病人額外提供5個洗腎名額

-針對年輕及在非糖尿病專科診所複診的病人提供積極治療

-成立港島去24小時「通波仔」治療團隊

-額外提供1,760個乳腺X光造影服務人次

-為脊髓肌肉萎縮症病人提供SMA Type 2 的治療

-增聘11名病人服務助理，加強非緊急運送病人服務

瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華介紹麥理浩復康會賽馬會專科診所。（王珮殷攝）

加強員工培訓 配合聯網發展

-增聘8個資深護師

-分別為中風服務及產房服務增聘1個護士，為急症室服務增聘5個護士

-提供68個正規心肺復甦訓練名額

-加強夜更督導

-增聘行政主任及助理

-增聘4個病人助理