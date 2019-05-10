醫管局遞交7個海外醫生有限度執業註冊申請　5個為新申請者

經過超過一個月的討論，醫委會日前選出豁免海外專科醫生的實習方案。醫管局今日（10日）表示，共向醫委會遞交7個非本地培訓醫生、以有限度執業註冊形式在公立醫院服務；而當中5個為新申請，另外2個則為續期申請。

醫委會日前通過豁免海外專科醫生的實習方案，有望初步紓緩人手不足的問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

醫管局指出，今日向醫委會遞交新申請的五名非本地培訓醫生，分別屬於家庭醫學、神經外科、兒科及放射科。而其於兩名申請續期的醫生則分別來自急症科及家庭醫學，二人的有限度執業註冊將於今年第三季屆滿。

醫委會日前經過兩輪投票後，最終以17票通過最寬鬆的「港大鄧惠瓊方案」。（資料圖片）

醫管局指，目前尚有14名非本地培訓醫生已被評定為符合資格的申請者，並由有關臨床部門進行面試後認為適合聘用。所有申請人均已符合香港醫學專科學院認可的相關資歷要求，亦已取得當地的執業註冊。醫管局將會按他們可以到港履任的時間，陸續提交有限度執業註冊申請。

另外，現時本港共有12名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科及放射科。

醫管局自今年4月開始，已將招聘非本地培訓醫生為駐院醫生的範圍擴展至所有專科。而於8個專科醫生流失情況較為嚴峻的專科，包括麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、耳鼻喉科、婦產科、眼科、放射科及核子醫學科，則會招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。