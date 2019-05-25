【海外醫生】醫管局料年底前增聘50非本地醫生　正處理逾40宗申請

民主黨今日（25日）舉辦公營醫療改革論壇。食物及衞生局局長陳肇始表示，公營醫療體系是市民的「安全網」，但人口老化、慢性病增加等帶來不少挑戰，「希望唔好永遠追落後，而係具前瞻性。」醫院管理局行政總裁梁栢賢表示，合資格申請有限度註冊的海外醫生數字上升，料今年底前可額外招聘到50人，因為目前有20多個申請正等候醫務委員會審批，另有20多名申請者合乎要求。 香港病人政策連線主席林志釉關注，就海外醫生執業安排上各有主張，由於屬長遠醫療規劃，期望有充分討論。

民主黨今日（25日）舉辦公營醫療改革論壇。（鄭秋玲攝）

料年底前增聘50名合資格海外醫生

梁栢賢表示，合資格申請有限度註冊的海外醫生數字上升，料今年底會額外招聘到50人，目前已有20多份申請「排梗隊」等醫委會審批，另早前招聘中，也有20多人符合醫管局要求。

黃碧雲（右二）稱，曾收到匿名信指，引入更多海外醫生是「阻人發達」。右一是醫管局行政總裁梁栢賢。（鄭秋玲攝）

林志釉點名批評盧偉國出席率低

各人在今日論壇各有不同關注，涵蓋醫療基建、基層醫療、醫護人手、前線士氣等。其中在醫管局工作表現上有火花，香港病人政策連線主席林志釉點名批評醫管局成員、 經民聯立法會議員盧偉國出席率低，認為應辭任，改革讓市民加入大會。

醫療政策研究學會創辦人廖錫堯直言，「醫管局叻嘅人都喺基層。」他認為管理層要有遠見及心胸，做好風險管理。

梁栢賢：行政醫生不是次等醫生

民主黨立法會議員黃碧雲亦問到，是否只有醫生可以做管理層。梁栢賢指，醫生的工作經驗了解運作有助管理，他指出「做行政嘅醫生唔係次等嘅醫生。」林哲玄回應只是想管理層真正到前線參與一下實際工作以了解士氣問題癥結。

私人執業的醫學會副會長林哲玄提到公營醫生的士氣，指醫管局應真正向前線了解問題癥結，如繼續用醫護是為了錢而離開的思維，「呢一世都唔會改變。」他指工作量繁多未必是打擊士氣的主因，如2003年對抗沙士時的士氣高昂。他以其自身經歷指，作為外科醫生，曾試過於凌晨三時緊急為病人診斷肺X光片，發現橫隔膜出事便即時為病人施手術並成功救回，但數月後該病人確診患癌，他被問責為何當時無看到該癌症象徵，令他氣結將專科責任加諸在外科，在這種運作系統下「我有腳我都會走。」

盧偉國：缺席因立法會有會議相撞

盧偉國回覆查詢指，過去一、兩年缺席醫管局大會的原因，都是因為立法會有會議相撞，要處理立法會事務而分身不暇。但重申他對醫管局有貢獻，有以立法會議員身份向政府表達意見之餘，其本身工程界身份，亦有在醫院擴建及工程問題上提供意見，如廣華醫院與地鐵站的接駁通道措施等。對於林志釉的批評，會否覺得不公道等，盧偉國指自己歡迎任何意見及批評。