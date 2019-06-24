伊利沙伯醫院內科男病房爆抗藥惡菌CPE　一病人已離世

抗藥惡菌「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）可用的抗生素少，且社會傳播風險高，早前已引起本港醫學界關注，伊利沙伯醫院發言人今日（24日）公布，該院有一個內科男病房自本月18日起，先後有五名病人確診為抗藥惡菌「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）帶菌者，當中一人已因自身疾病離世，四名病人正接受隔離治療。

伊利沙伯醫院發言人今日（24日）公布，該院有一個內科男病房自本月18日起，先後有五名病人確診為抗藥惡菌「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）帶菌者。（資料圖片）

由於產碳青霉烯酶腸道桿菌（CPE）能對抗最少6種強效抗生素，可引起尿道炎、傷口感染、敗血症等，加上病菌可透過口糞接觸人傳人，社區傳播風險高，據醫管局早前公布數據，去年驗出近千宗染抗藥惡菌「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）個案，達8年新高。

伊利沙伯醫院發言人今日表示，該院一內科男病房自本月18日起，先後有五名（年齡由53歲至93歲）病人，經檢測後確診為產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌者。一人早前因自身疾病離世，四名病人正接受隔離治療。該四人中，其中一人出現感染病徵、情況嚴重；而三名沒有感染徵狀的病人中，一名仍然在伊院留醫，另外兩人已轉院，目前情況穩定。

曾有醫生直言，目前仍有「粘桿菌素（Colistin）」等兩三種抗生素可治CPE，但若感染個案及抗生素使用情況持續上升，CPE或變無藥可醫。

伊利沙伯醫院發言人強調，會繼續緊密監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫管局及衞生防護中心跟進。而該院感染控制組已與有關部門及衞生防護中心的專家商討，並在有關病房加強執行感染控制措施，包括嚴格執行接觸傳播防護措施、加強員工及病人手部衞生、病房的清潔及消毒等。