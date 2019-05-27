超級惡菌CPE個案年增一倍　醫管局憂社區或有隱形帶菌者

小心惡菌襲港！醫院管理局今日（27日）公布「多重耐藥性細菌」最新數據，「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）個案由前年的473宗，去年增加逾一倍至972宗。由於CPE帶菌者可以沒有任何病徵，故社會或存在隱形帶菌者。 CPE通常存在生肉內，經由接觸受感染的食物、接觸帶菌者的口糞分泌物等傳播。有醫生呼籲市民做好個人衞生，食物應該徹底煮熟才進食。

「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）即是帶有抗藥性基因的腸道桿菌，並能夠在腸內產生碳青霉烯酶。去年醫管局共錄得972宗，較17年的473宗增加逾一倍。當中16%即159宗是外地輸入個案，以124宗來自中國最多，其次為印度及菲律賓。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生，他提醒市民要注意個人衞生對抗惡菌。（麥凱茵攝）

972宗CRE個案 僅得88宗有病徵

值得留意的是，在2017年的473宗內的127宗（27%）是外地輸入個案，即去年本地的CPE個案急增471宗。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生解釋，由於感染CPE的人士大部分都沒有病徵，在去年972宗內僅有9%（88宗）有病徵，其他個案均是經恆常抽查驗出，他估計社區內或存在隱形的帶菌者。

現時可對抗CPE的抗生素為多粘菌素E (colistin)，抗生素治療只限用於出現感染徵狀的病人身上。CPE可從腸道擴散至身體其他部位，如血液循環系統、肺部或膀胱並引起感染。

圖為CPE樣本。（資料圖片／醫管局提供圖片）

徹底煮熟食物可殺CPE

賴偉文指出，CPE普遍存在於生肉內，或因涉有畜牧業者不適當使用抗生素所致。但他提醒市民不必太擔心，只要徹底煮熟食物必可殺死CPE。同時，CPE也可經帶菌者的口糞分泌物傳播，所以市民亦應該保持個人衞生、勤洗手。

至於其他常見的多重耐藥性細菌，如「耐藥性金黃葡萄球菌」、「耐萬古霉素腸球菌」及「超廣譜ß-內酰胺酶耐藥性桿菌」等，近年錄得的個案都保持平穩，去年更有輕微下跌的趨勢。

另為配合「手」護健康運動，衞生防護中心由6月起將一部模擬潔手感應器給予醫管局，讓醫護人員可重溫清潔雙手的7個步驟。