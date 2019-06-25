【逃犯條例】民權觀察接49宗投訴涉警濫暴　有人倒地後遭拳打腳踢

《逃犯條例》修訂風波未停，民權觀察上周五（21日）成立「警暴受害者支援平台」，收集懷疑警方在6月12日的行動中對示威者使用過度武力的個案。截至今早（25日），平台共收到49宗個案，其中36人為受害者。 民權觀察成員王浩賢表示，當中有3個個案較為嚴重，包圍參與和平集會的示威者倒地後遭警員拳打腳踢、眼部直中胡椒噴霧及胸口上方遭催淚彈擊中。

民權觀察收到42宗涉及警方使用催淚彈的投訴。（資料圖片／李澤彤攝）

「警暴受害者支援平台」暫時收到49宗投訴，36宗來自受害者，其餘13宗為目擊者。收到最多的投訴是警方使用催淚彈，有42宗。警方使用警棍及毆打示威者的投訴則分別有9宗和8宗。

民權觀察成員王浩賢表示，當中有3宗個案較為嚴重，全部來自當日參與和平集會的示威者。有兩宗個案的示威者突然被警方包圍，再用警棍和盾牌攻擊。當他們倒地後，警方對其拳打腳踢。亦有1人在夏慤道遭警方驅趕時，想回頭看是何人攻擊他，但竟然遭警方施以胡椒噴霧，直射雙目，其後更是出現了人推人的危險情況，四周亦見到有示威者跌倒在地。

民權觀察上周五（21日）成立「警暴受害者支援平台」，截止25日早上，共收到49宗個案。（資料圖片／袁澍攝）

另有一位受害者曾被催淚彈射擊胸口上方，他能提供胸口上的傷痕。民權觀察認為，此個案顯示警方危險地使用有關槍械情況，很可能令受害者心臟停頓或停止呼吸。這宗以催淚彈射擊惹你上身及頭部屬非法武力，違反了《就執法方面的非致命武器及相關設備的日內瓦指引》的草擬本，應嚴禁使用。

民權觀察將安排受害人訪談，並組織由律師及社工成立專家投訴小組。