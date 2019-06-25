【逃犯條例】陳方安生：林鄭拒聽官員提點　被迫道歉仍覺委屈

《逃犯條例》修訂風波未平。前政務司長等超過30名高官聯署促請特首林鄭月娥完全撤回修例及調查6.12事件。 陳方安生今早（25）日接受商台節目《在晴朗的一天出發》時訪問時表示，她認為林鄭作為特首，並無聆聽港人心聲。她指，林鄭雖然已道歉，但仍覺得自己委屈，「道歉係逼出嚟！」 她批評，林鄭認為市民不理解修例及被誤導，該說法是「侮辱智慧」，她透露，從舊同事中探聽到，林鄭拒絕聆聽身邊官員提點。 陳方安生又認為，暫緩與撤回意思不同。被問及政府使用暫緩字眼，是否需照顧支持修例者者意見，她就坦言，民建聯、工聯會等建制派都是成年人，需為自己的決定負責，不應該向特區政府、中聯辦問責，「他們走這條路是咎由自取」。

陳方安生批評，林鄭認為市民不理解修例及被誤導，該說法是「侮辱智慧」，她透露，從舊同事中探聽到，林鄭沒有聆聽身邊官員提點。（資料圖片／李澤彤攝）

林鄭無替香港人說話

陳方安生表示，近日國際社會廣泛關注修例，是為了保障國民利益，同時關注香港情，包括了解修例內容和港人關注，也希望關注林鄭政府施政，知道香港未來的路如何走下去。

陳方安生指出，林鄭作為經驗豐富的前任政務官，應該熟悉港人心聲，能帶領高官落實「一國兩制」。她表示，特首替香港人說話是首要任務，但林鄭沒有做到。

不過，她就認為林鄭即使現時下台，亦無補於事，反而應該促請北京落實「一國兩制」，令港人回心轉意。她指出，林鄭須回應市民訴求，不繼續固執而剛愎自用。

對於政府多次重申，暫緩的意思等同撤回，陳方安生則認為，市民腦海中暫緩和撤回是兩回事，暫緩是隨時可以重交立法會討論，撤回是將草案放一邊，下次再做，要由頭開始，「如說等於死亡，為何不敢說」。