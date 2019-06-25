【逃犯條例】陳方安生：鄭若驊應鞠躬請辭　促全面特赦再獨立調查

《逃犯條例》修訂餘波未了，民間要求成立獨立調查委員會，徹查警方濫權鎮壓示威者。 前政務司司長陳方安生早前向行政長官林鄭月娥發公開信，建議一次過特赦在6月12日示威中可能涉及潛在犯罪行為的示威者和警員。她今日（25日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，明白特赦建議富爭議性，但有先例可循，她認為特赦可盡快平息民憤，又認同成立獨立調查委員會對警方和示威者來說，才是最佳處理方法，「不要再追究到底懲罰誰，才能讓獨立調查委員會作好工作。」 被問及是否有官員應為修例風波負責時，她就明言，作為特區政府最高層法律顧問的政務司司長鄭若驊，最應承擔責任。她認為，鄭若驊沒有向特首直言進諫，「律政司司長應該鞠躬請辭」。

陳方安生表示，鄭若驊作為特區最高層法律顧問，沒有向特首林鄭月娥直言進諫，導致修例風暴出現，鄭應鞠躬辭職。（資料圖片/李澤彤攝）

特赦有先例可循

陳方安生指，當天林鄭出席記招，一方面道歉，聲稱清楚聽到遊行人士聲音，但同時又不願回應對民間的4、5個要求，做法讓市民感覺沒誠意。

她建議以特赦方法處理事件，指70年代有2000多名警員包圍廉政公署總部，時任港督麥理浩看到危機，果斷答應特赦，令貪腐警察和社會都能向前；認為特赦有先例可循。

她又認為，監警會和投訴警察課只能調查個別案件，但今次涉及許多人，雙方都各持己見，設立獨立調查委員會，才能釐清整件事的前因後果，透過高透明度的公正的審判，令日後避免重演衝突。

陳方安生表示，警員士氣受事件影響，前線警員只是執行上層指示，不應該受到辱罵；成立獨立調查委員會，對示威者或者警方，都最佳方法。她又解釋，委員會調查範圍可以盡量擴大。

早前11名監警會前委員發表聯合聲明，促請政府獨立調查委員會調查。港大法律學者、同樣有份聯署的張達明亦在接受同一個節目電話訪問時表示，現有投訴和調查機制，包括警察投訴課和監警會，只能調查個別警員行為。惟今次事件廣泛，並可能涉及較高層決策，他認為，要縫補社會撕裂，需透過良好的獨立調查處理。



問責官員中鄭若驊需負最大責任

在問責官員中，除了行政長官，陳方安生表示，律政司長應承擔最大責任，因她作為特區政府最高層法律顧問，沒理由不理解修例對一國兩制帶來的衝擊，質疑她沒有直言進諫。

她又認為，行政長官在餘下三年要好好管治香港，必須改變領導和管治作風，不能在立法會只聽建制派意見，將泛民議員完全置諸不理；並應該委任完全不同政見人士進入行政會議直言進諫。