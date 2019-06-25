社協指七成新移民曾遭歧視　平機會：盡早爭取政府立法反歧視

社區組織協會（社協）的調查顯示，約七成新移民在香港曾遭歧視，社協與一批新移民婦女今日（25日）與平等機會委員會主席朱敏健會面，要求平機會盡快落實歧視條例檢討報告書中的建議，制定法律和設立投訴機制以保障新移民權益，免受歧視。

香港社區組織協會與新移民婦女今日（25日）會見平等機會委員會主席朱敏健。（陳康智攝）

社協與30名新移民婦女今日（25日）與平等機會委員會主席朱敏健會面，要求平機會盡快落實歧視條例檢討報告書中的建議。社協幹事施麗珊表示，過往政府在平機會歧視條例檢討報告書的73項建議中，只接納了其中8項，當中更不包括有關處理新移民被歧視的建議。故此，她希望朱敏健能盡快向政府表達訴求，為新移民爭取應有權益。

朱敏健表示除了盡早爭取政府立法保障新移民或其他種群免受歧視，教育和宣傳平等機會的概念同樣重要。（陳康智攝）

施麗珊續稱，新移民多年來一直在不同場合，如工作環境、生活甚至政府部門遭到歧視。據社協在2016年的調查結果，在逾百名新移民受訪者中，有七至八成的新移民曾直接受歧視。她表示，其實新移民對香港應對人口老化問題、基層工作的勞動力不足，均有正面作用；而坊間標籤新移民為「蝗蟲」、佔用香港資源亦只是錯誤的既定印象，根據2016年政府統計處數字，只有5%的新移民有領取綜援。

朱敏健回應指，除了盡早爭取政府立法保障新移民或其他種群受歧視，教育和宣傳平等機會的概念同樣重要。但他坦言，具體工作時間表需要按政府的決策而定，平機會將會繼續跟有關政府部門商討。他呼籲若新移民懷疑受到歧視時，能先致電平機會以作紀錄，他日平機會便能用數字向政府提出訴求。