20名新來港生獲頒獎學金　譚耀宗：要珍惜香港　與本地學生多交流

香港每年要接收4萬多的內地居民持單程證來港定居，當中有不少還是學生，而他們均要面對適應新環境、學制轉變等問題。20名新來港生憑藉努力，成功升讀本港大學，更獲頒「新來港學生升讀大學獎學金」。 全國人大代表委員譚耀宗寄語學生，要珍惜香港，和本地學生多交流；尤其要珍惜大灣區的機會，在未來成為各行各業的精英。

為令新來港人士有更多機會升讀本地認可大學全日制學士學位課程，改善未來際遇和境況，香港新來港人士服務基金會由2012至2013年度起，連續7年提供合共165個資助名額，資助新來港學生接近2000萬元的資助。今年共有20名新來港生獲得共200萬元的資金獎勵。

譚耀宗稱，不少學生缺乏對祖國的了解，破壞香港的秩序，來自內地的學生應多與本地學生交流。（洪嘉徽攝）

全國人民代表大會常務委員會委員譚耀宗寄語獲獎學生，要珍惜香港現有的基礎，發揮來自內地、身處香港的優勢，尤其現時有大灣區這樣的大好機會。他又言，現在不少學生缺乏對祖國的了解，破壞香港的秩序，來自內地的學生應多與本地學生交流；他鼓勵在場學生不忘初心，不應遇到困難而放棄，繼續努力，匯聚力量，在未來成為各行各業的精英，繼續建設香港和祖國。