養和義工自製薰衣草柑橘鎮痛油 　為東區少運動長者按摩送暖

本港不少長者由於少做運動或是忙於照顧家人，經常會手腳酸痛，不時要在身上貼滿膏布。由養和醫院醫護及後勤人員組成的「養和山村義工隊」，特別自製香薰鎮痛油為長者按摩，以紓緩他們的痛症。義工隊並且教導照顧長者的家人正確的按摩手法。 「義得耆樂長者家居探訪計劃」由養和醫院夥拍聖公會主誕堂長者鄰舍中心推出，定期探訪東區獨居及兩老長者家庭，送上關懷及慰問，計劃為期兩年。今次是首個本港醫療機構將香薰按摩融入長者家居探訪活動的計劃。養和預計，「義得耆樂長者家居探訪計劃」每年會有200人次長者受惠。

義工探訪陳伯以及太太，陳伯患有柏金遜症多年，近年已少運動，長期坐椅故此有手腳酸痛的情況。（養和提供）

陳煥堂：不少長者缺乏運動而導致骨痛

活動當日義工探訪20位居於筲箕灣明華大廈及東大街的住戶，當中包括患有腦退化症、中風等病的長者。養和醫院副院長暨養和山村義工隊總隊長陳煥堂醫生表示，一直以來，養和義工都期望以專業回饋社會。他指明華大廈及東大街長者戶眾多，義工從醫護專業角度關心長者健康，為他們量血壓、檢查藥物，又為有需要長者教授適合的健康操。

陳又說：「我們留意到不少長者由於年老缺乏運動或因為要忙於照顧患病的另一半而令到周身骨痛。這些照顧者容易忽略自己的生理和心理健康，例如錯誤的扶抱動作引起的痛症、長時間照料長者導致精神緊張和焦慮，有些甚至因而放棄社交活動。有見於此，所以義工特別分享近年流行的『香薰治療』的概念。」

義工之一、擁有香薰治療師資格的高級護理主任關施慈解釋，香薰治療利用精油(Essential Oil)透過按摩、泡浸、塗抹、或薰香等方式經由呼吸道或皮膚吸收進入體內，以緩解身心的不適，達至心靈和諧。部分醫院及療養院均有採用這種方法輔助病人。