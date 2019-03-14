【消委會】白內障手術費可差1.6倍　養和、浸會收費高　最平是…

長者人口老化，眼疾問題成困擾，不少老友記選擇到私人市場接受白內障手術，消委會檢視其中12間私營醫療機構，發現同類型的基本手術收費最多可相差1.6倍，平可至12500元，貴亦可達32580元，主要視乎患者眼疾程度及選用晶體而定。如需使用以特別光學設計的多焦距人工晶體，手術連晶體費最高可達43700元，成眾選擇之冠。 額外收費項目亦見繁多，手術費非必然全包術後覆診，7間機構需按次額外收費；倘手術後出現併發症，需「追加」治療，消費者亦需自掏腰包，僅得1間機構表明毋須額外收費。消委會提醒，患者需諮詢眼科醫生，按眼晴條件和生活所需，選擇合適手術方案，亦應清晰了解收費及其涵蓋服務。

消委會《選擇》月刊探討白內障手術，並向市面17間私營醫療機構查詢收費詳情，最終有12間回覆。(張浩維攝)

公院去年做2.62萬宗 4.23萬人仍輪候

消委會最新一期《選擇》月刊探討白內障手術，成功收集市面12間私營醫療機構的相關手術服務收費，包括術前眼科檢查及手術費，另有部分醫療機構需額外收取人工晶體費、指定醫生附加費及術後覆診費。

根據醫管局2018年數據顯示，轄下公立醫院共進行26200宗白內障手術，惟仍有近42300名病人輪候，不少患者或轉而私營醫療機構求診。現時市面提供的白內障手術大致分3種，分別是囊內摘除術(ICCE)、超聲波乳化微創手術(Phaco)及較新的飛秒激光輔助白內障手術，當中以Phaco較廣泛使用。

Phaco微創手術較廣泛 聖母醫院收費最低

有回覆消委會查詢的12間醫療機構，均有提供Phaco。若以每隻眼睛計算，消費者如選用單焦距人工晶體，各機構所需手術費連人工晶體費用，由12500元至32580元不等，相差1.6倍，當中最便宜的是瑪利諾聖母醫院 (眼科診所)；另浸會醫院激光矯視及白內障中心按患者情況收費，倘情況嚴重，且需加配淡黃單焦距人工晶體，最終其收費可達32580元，定價屬眾機構中最高，不過它亦有較相宜收費，情況較輕微患者只需繳付17900元。

不少長者有眼疾問題，亦有人深受白內障困擾，需施手術治療。(資料圖片)

人工晶體收費差異大 浸會、養和較高

選用多焦散光的人工晶體，費用亦相對較高，其中浸會醫院激光矯視及白內障中心，整項手術費合共最高可收取43700元，其次是養和醫療集團 (養和醫院及養和醫健專科中心)，其最高定價亦達43600元，緊隨其後的亦有希瑪林順潮眼科中心，收費亦達38000元。最便宜之選則是香港眼科專科，手術費連多焦散光人工晶體費用，僅需21500元，不過只限選用透明人工晶體款式。

除手術及晶體兩項主要費用外，手術前後均需進行多個付費檢查，例如術前詳細眼睛檢查及量度人工晶體度數。12間機構收取的術前檢查費，介乎350元至1500元，當中僅得3間已包量度晶體度數費用，另外9間則需額外再收取250元至1000元。

手術費並非「全包」 7間機構覆診另計

手術後覆診亦非必然全包，有7間機構需額外收費，其中5間每次費用介乎440元至1500元，餘下兩間未有回覆具體收費。

倘術後出現併發症，需作跟進治療，包括可能再次接受手術，11間醫療機構均表示，須按情況或併發症性質而額外收費，僅得港怡醫院已於手術套餐全包相關費用。

消委會提醒，患者應按眼睛條件及個人生活需要，及諮詢眼科醫生後，始選擇適合的手術方案及人工晶體，進行手術前亦應清晰了解收費及跟進服務，例如是否包括覆診，以及手術後若出現併發症會如何跟進及收費等。

▼近期消委會報告重點▼