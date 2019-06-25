【土地共享】計劃延推　團體促全收粉嶺高球場建屋　紓中短期供應

發展局局長黃偉綸今日表示，原定今年年中公布的「土地共享先導計劃」，在現時社會氣氛較繃緊下，有機會延遲推出，意味著特首林鄭月娥欲以此計劃增加中短期房屋供應的政策，短期內難以湊效！ 公屋聯會及民主黨均認為，「土地共享先導計劃」押後出台，政府需要採取果斷措施彌補對房屋供應的影響，促請當局重新考慮全面收回整個粉嶺高爾夫球場作房屋發展，其中公屋聯會更建議整個球場全建公營房屋。

招國偉建議收回粉嶺高球場172公頃土地，全部興建公營房屋。（資料圖片）

黃偉綸出席立法會發展事務委員會會議後表示，「土地共享先導計劃」細節原本是希望今年約6月至7月向特首提交，但因計劃細節眾多，加上近期社會氣氛較緊張，故或需要更多時間，目前仍未決定何時提交，有決定後會再公布。

王坤倡為輪候公屋者提供租金津貼

公屋聯會總幹事招國偉表示，林鄭若要平息民憤及應對房屋供應短缺困局，便應考慮把局部發展粉嶺高球場內32公頃面積的土地，改為一併發展整個球場172公頃土地，同時要全部用作興建公營房屋，相信會得到市民支持。

民主黨立法會議員尹兆堅表示，「土地共享先導計劃」未能如期出台，對未來公私營房屋供應肯定構成嚴重影響，故此政府要審時度勢，重新研究收回整個粉嶺高球場發展，相信可應付至少1年的公營房屋供應。

前土地供應專責小組成員、前房委會委員王坤認為，政府押後推出「土地共享先導計劃」，反映林鄭班子管治信心不足，他建議政府可依舊推出計劃，但可以「雙管齊下」，一併動用《收回土地條例》，從囤積農地的發展商手中，收回閒置多時的土地，以一手硬、一手軟方式增加建屋土地供應。

王坤又表示，政府亦應拋開過去官僚心態，為輪候公屋多年的人士提供租金貼，以及承擔拓建過渡性房屋的責任，多元化增加各類資助，以紓解民困，方可重拾市民對政府施政的信心。