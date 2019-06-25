【土地共享】計劃延期推出　中短期房屋供應或再受壓

特首林鄭月娥去年發表任內第二份施政報告，提出「土地共享先導計劃」，透過公私營合作發展新界私人土地。發展局局長黃偉綸早前曾透露，會於6、7月期間向行政會議提交方案詳情及細節，但他承認計劃或要延期推出，待社會氣氛「鬆一鬆」才推出。 翻查資料，今次計劃延期推出，或令有潛力參與計劃的大地產商，「發水」逾2000個私樓單位未能在中短期內出現，亦令逾4600個公營房屋單位須稍遲才落成推出。

黃偉綸今日(25日)解釋，「土地共享先導計劃」可以增加本地的土地供應，當中私人項目新增的樓面面積，有60至70%是作為公營房屋之用，惟私人發展商能夠在計劃賺取利潤的機會，「我認為目前嘅社會氣氛下要取得適當平衡，我哋覺得再小心做係好啲。」他相信需要多幾個星期的時間研究，並會在暑假前再公布是否能夠推出。

政府：欲速則不達

他亦同意「𠵱家個社會氣氛係比較繃緊，如果有個機會大家鬆一鬆，靜下來。」重申會聆聽反對聲音，強調「欲速則不達」。

翻查資料，林鄭月娥於施政報告中，曾主動提到城規會過去5年共接獲23宗涉及新界私人土地改劃住宅用途申請，涉及地皮面積40公頃，但當中僅7宗通過改劃，可建2,800個私樓單位，並指這種情況「土地未盡其用」。

據規劃署提交資料，上述23宗申請中，當中近半申請者均為大型發展商，例如新地、恒地、新世界等。其中獲批的7個改劃申請中，3個項目為新地發展項目，包括位於元朗南生圍一幅逾3萬平方米的土地，涉及57幢樓宇。城規會於過去5年處理23宗涉及新界私人土地改劃住宅用途的申請，僅7宗成功闖關。幾大地產商包括新地、恒地、新世界等，都榜上有名。

近7000個單位或未能短期內「發水」出台

倘各大地產商透過土地共享計劃，並獲增加總樓面面積約3成，粗略估算私樓單位可「發水」約2005個，而政府藉此可獲4695個公營房屋單位。由於土地共享計劃是中短期增加房屋供應的手段之一，換言之，倘計劃延期出，預料香港在中短期的房屋供應難在短時間內增加，尤其極為「渴市」的資助出售房屋，相信短時間內難言大幅度增加。