劉馬車跳舞被笑打青年　聲稱被騎卻咬到對方額頭　官裁罪成罰3千

因言行出位而一度廣為人知的著名網民劉馬車（原名劉駿軒）疑於年初在天水圍銀座廣場附近表演跳舞時遭青年嘲笑，涉與對方打鬥，並咬傷對方額頭。他否認一項在公眾地方打鬥罪受審，裁判官今（25日）裁決時指劉供詞不可信，如他聲稱被對方騎住，卻能咬到對方的頭，不信劉自衛之說，裁定他罪成，並判他罰款3000元。

劉馬車在天水圍跳舞被青年嘲笑，最後二人大打出手。（網上圖片）

被告劉駿軒，23歲，被控於1月5日在天水圍銀座廣場附近公眾地方參與非法打鬥。

被騎的一方應難咬到對方額頭

裁判官指，控方的主要證人陳耀東（24歲），本身亦有因與劉打架而被控，他早前認有參與打架准簽保守行為。官指陳作供時承認當晚有些許醉意，認為陳無意隱瞞案情。而陳與被告作供時均有指遭對方騎在身上，裁判官分析二人供詞時，認為，若陳騎在被告身上，那麼處於下方的被告，應難以咬到陳的額頭，且陳亦可縮後避開。

此外，據被告聲稱當時的姿勢，陳並不需靠近被告的口部，而陳被旁人拉開後亦不可能靠近他，故推斷騎在對方身上的，必然是被告，相反陳的供詞亦較可信。

自衛之說不成立

裁判官又指出，被告供稱耳部位置受傷，不吻合傷勢報告指其後頸、左上胸及雙手有紅斑，認為被告是誇大及歪曲事實，非誠實的證人。

裁判官續指，被告與陳均沒提及有人聲稱會以酒瓶作武器，陳在打鬥前亦已放下酒瓶，不構成生命威脅，覺被告當時並非孤立無援，因絕望才出口咬人，其自衞之說亦不成立。

同案被告准簽保守行為

被告有3項刑事案底，其中兩項是2012及2013年時，指他在網上「亂噏嘢」，令人受驚，另一項則是違反感化令。被告求情時指他當日受陳挑釁，陳獲許簽保守行為，被告卻多了個案底，望法庭判處罰款。裁判官最終只判劉罰款3000元，由於被告領取綜緩，允許他於2個月內繳付。

陳早前供稱，當晚見到被告，覺得他在網上的短片好笑，遂舉手機拍片，其後兩人爭吵動手。

案件編號：TMCC578/2019