著名網民劉馬車涉被嘲笑舞姿打人　同案被告准簽保守行為

因言行出位而一度廣為人知的著名網民劉馬車（原名劉駿軒）涉嫌與另一名男子於本年一月五日天水圍銀座廣場附近打鬥，被警方控告一項在公眾地方打鬥罪，今日於屯門裁判法院提堂。案中男子（第二被告）獲撤銷控罪，但須簽保2000元並守行為12個月，並繳付500元堂費；劉馬車（第一被告）則押後至5月3日再處理，期間劉馬車可保釋外出。

被告劉駿軒（劉馬車）疑被嘲笑舞姿而涉入打架事件。（劉駿軒facebook圖片）

首被告劉駿軒，22歲，次被告陳耀東，24歲，原本同被控一項在公眾地方打鬥罪，控罪指案中兩人在天水圍銀座廣場近燈柱P46參與非法打鬥。

次被告曾出言嘲笑

案情指，次被告在今年1月5日晚上約11時，看見劉在案發地點跳舞。次被告出言嘲笑，引起劉不滿。兩人出言爭執，繼而打鬥，有途人見狀報案，警員到場拘捕二人。

警戒下，劉聲稱當時被次被告推撞才出言自衛；次被告則稱劉先動手拳擊他。兩人到天水圍醫院驗傷，其中劉左邊心口及後肩泛紅，次被告的面部則有擦傷。

劉在庭上自稱無辜

次被告今日獲控方撤控，准以簽保2000元守行為12個月；劉則押後至5月3日再提訊，期間准許以現金400元保釋外出。

庭上劉馬車曾數次要求與徐綺薇裁判官對話，稱自己無辜，又說：「係佢郁手打先，㩒住我。」但遭徐官阻止，指他可以先與律師溝通。

案件編號： TMCC 578/2019