網紅劉馬車自稱正式加入ViuTV　網民震怒揚言將會集體投訴

香港的確有好多出名的YouTuber，隨便數都可以列出一張超長的清單，但論惹火、出位，所有人加埋都不及劉馬車一成。日前，劉馬車在網上公開一條以《【演藝夢】馬車正式加入ViuTV，踏上明星之路》為題的短片，預告自己即將在ViuTV節目《點相》中亮相：「ViuTV嘅高層、老細，如果你哋有誠意，下次唔好搵我拍呢啲冇意思嘅節目，拍啲有意義嘅節目。」他不但叫ViuTV捧紅他，更揚言會參加《全民造星》第二季：「我就要攞冠軍，我就係要打敗姜濤，I am super star劉馬車！」

不少網友睇完片段都後都留下負評，當中更有人留言：「已經向ViuTV警示，如果此人的節目播出，將會接獲集體投訴」、「放心，節目出街嗰日我會上網吹雞向通訊事務管理局投訴」，又有人指節目播出街也不是壞事，因為可以令廣大觀眾了解到劉馬車的為人。

劉馬車最近指自己正式加入ViuTV，惹來網友負評。（YouTube）

到底劉馬車是甚麼人？為甚麼如此惹網友反感？1996年出生的他本名劉駿軒，2011年12月開始因為自拍多條短片宣洩被欺凌的不滿而為人認識，他在不但經常在短片中自稱黑幫成員，更有極其出位、有恐嚇嫌疑的言論：「我要你阿媽、你阿爸白頭人送黑頭人，我要你死無葬身之地！」

2012年，劉馬車曾經上傳一段裸體兼用菜刀自插肛門的片段。同年，他在短片中恐嚇心儀對象和女友人，揚言要展開大屠殺，因而被警方拘捕，承認兩項刑事恐嚇罪的他最後被法庭判處接受感化24個月，期間須接受心理及精神科醫生輔導。2013年，他因為不斷辱罵感化官而被控違反感化令及宵禁令，最後被改判入更生中心。

2017年，有網民轉載一份深圳市福田區人民法院的刑事判決書，發現劉馬車疑牽涉一宗猥褻兒童罪案並最後被判入獄。2018年9月27日，曾被YouTube封鎖帳號的劉馬車亦拍片宣布自己已經從廣東省東莞監獄出獄。雖然本港傳媒未有報道過上述事件，但中國最高人民法院建立的中國裁判文書網確有「劉駿軒猥褻兒童罪一審刑事判決書」。

點擊下圖觀看判決書全文：

2018年9月27日，劉馬車上載短片指自己出獄片，與判決書所指的刑滿日相同。（YouTube）

+ 4 + 3 + 2

至於劉馬車是否已經加入ViuTV，正式成為旗下藝人？ViuTV回覆《香港01》時便說：「劉馬車是新節目《點相》其中一集一個環節的嘉賓，並非ViuTV簽約藝人。」至於劉馬車亮相的一集會否應網民要求而抽起，以及當初為何會找他擔任嘉賓，ViuTV截自現時都仍未有官方答覆。

著名網民劉馬車涉被嘲笑舞姿打人 同案被告准簽保守行為