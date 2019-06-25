海洋公園首推「VR跳樓機」　記者直擊試玩遇甩碌

海洋公園繼去年萬聖節「哈佬喂全日祭」首次將VR技術加入越礦飛車後，今個暑假，再將虛擬實境（VR）引入遊樂設施跳樓機當中，入場人士帶上特設VR眼鏡，可感受到置身外太空進行保衛地球任務旅程。 《香港01》記者今日（25日）率先試玩設施，感受到跳樓機固有的速度感之餘，也可看到VR特製片段，由於玩家不會看到外界景物，患「畏高症」的人士也適合挑戰。 記者今日挑戰期間出現「甩碌」，遊戲後段VR畫面出現故障，射擊畫面突然消失，顯示「google play 」畫面。園方解釋相信是遊戲當中，現家頭部過分郁動引致，將會有改善。

海洋公園由即日起，推出全港首個虛擬實境VR跳樓機的「極速之旅 – VR太空探索」。（洪嘉徽攝）

盼玩家感受極速同時 反省保護生態環境

海洋公園由即日起，推出全港首個虛擬實境VR跳樓機的「極速之旅 – VR太空探索」。講述參與者於土星最大衛星「泰坦星的太空任務」，在地球面臨環境及氣候變化造成的嚴峻影響下，尋覓地球以外適合人類居住的星體，展開的太空冒險之旅。玩家除了感受到刺激及速度之餘，亦可反省保護生態環境的重要。

負責製作有關VR遊戲的國際航太工程師Aprille Joy Ericsson，她是首位非裔美籍女性在美國太空總署戈達德太空飛行中心獲得工程博士學位。她表示，希望以好玩有趣的方式，教育及傳遞相關的太空資訊。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅則説，海洋公園早前推出的VR升級版「越礦飛車」大受歡迎，因此再接再厲，將現有的「極速之旅」（即跳樓機）變身，把VR科技融入其中，並以太空探索為主題，全面實踐趣味與教學並存的教育理念。

記者今日（25日）率先試玩「極速之旅 – VR太空探索」，惟遊戲後段，VR畫面出現故障。（洪嘉徽攝）

記者頸部郁動太大致畫面消失

記者今日（25日）率先試玩「極速之旅 – VR太空探索」，工作人員會先為參與者戴帶上特製的VR顯示器頭盔，及後會看到3D「隕石墜落大地」的畫面，並可在等候出發期間，射擊隕石遊玩。由於跳樓機的速度頗快，特製頭盔將會調教得比較緊貼，感覺尚算安全。由於玩家只看到遊戲的預設畫面，本身患有「畏高症」人士適合挑戰。

遊戲剛開始，參與者會感受到跳樓徐徐向上，頗有速度感，亦有置身太空的感覺，之後急速墜落。可是，記者在感受遊戲的後段，VR畫面出現故障，只顯示「google play」標誌，遊戲亦已很快便結束，有關單位解釋指，可能由於記者玩期間，頸部的郁動太大而碰到鏡頭，相信將會有所改善。

另外，公園方面指，由即日起至7月12日期間，就讀於本港註冊學校或大專院校的全日制學生，可以優惠價入場遊玩，3至11歲小童為125元，12歲以上人士則為249元，並可到場挑戰新遊樂設施。