元朗、灣仔兩幼兒中心爆呼吸道傳染病　43名病童情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，銅鑼灣保良局嬰兒組幼兒中心爆發上呼吸道感染個案，涉及21名幼童；同日元朗聖馬提亞堂肖珍幼稚園亦爆發的乙型流感個案，涉及22名幼童；所有病人情況穩定。 衞生防護中心提醒，年滿六個月或以上而在2018/19季度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護，預防季節性流感。

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，銅鑼灣保良局嬰兒組幼兒中心及元朗聖馬提亞堂肖珍幼稚園，分別爆發上呼吸道感染及乙型流感；涉事幼童多達43名。（資料圖片）

衞生防護中心指，銅鑼灣上呼吸道感染個案涉及幼童共11男10女，年齡介乎兩個月至34個月；他們自6月16日起出現發燒、咳嗽和流鼻水。全部人均已求醫，其中六人需入院，四人經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。當中五名入院幼童的呼吸道樣本經化驗後，證實對副流感一型病毒呈陽性反應。

而元朗乙型流感個案涉及學童共12男10女，年齡介乎3至6歲。中心指他們自6月11日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。當中20人已求醫，無需入院，所有病人現時情況穩定。其中一名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心稱已派員視察該中心和幼稚園，並提供有關預防呼吸道感染的建議，它們同時正接受醫學監察；衞生署亦滿意兩間幼稚園的衞生狀況。

衞生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。又提到，過去數周本地季節性流感活躍程度較五月初有所上升，年滿六個月或以上而在2018/19季度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護，預防季節性流感。