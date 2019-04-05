【麻疹爆發】何栢良：醫護傳染病人風險增　呼籲政府多加留意

現時本港麻疹宗數累計有54宗，創下11年新高，當中有2人更是醫護人員，均在瑪嘉烈醫院工作，包括一名為放射師及今日公布的20歲內科女護士。 港大感染及傳染病中心總監何栢良指，相信女護士與放射師並非互相傳染，「因為如他們是互相傳染，兩人潛伏期之間應相隔超過7天。」他估計，二人或因接觸其他病人而受到感染。 他並指出，因愈來愈多醫護人員感染麻疹，麻疹經醫護人員傳給其他高危病人的風險增加，呼籲政府應多加留意。

何栢良指，因愈來愈多醫護人員感染麻疹，麻疹經醫護人員傳給其他高危病人的風險增加，呼籲政府應多加留意。 ﹙資料圖片／張浩維攝）

何栢良認為，今天公布的女護士個案，與4月2日公布的放射師個案，並非互相傳染，相信二人的感染源頭有很大可能相同，或經其他病人接觸而受到感染，「因為如他們是互相傳染，兩人潛伏期之間應相隔超過7天，但二人只相隔3天。」

他並指出，隨着麻疹在醫護中爆發宗數增多，麻疹病毒經醫護人員傳給其他高危病人的風險增加，呼籲當局應多加留意。

不當戴口罩易令自己受感染

何栢良又稱，不時在醫院範圍中，見到醫護人員、探訪者不適當戴口罩，常見錯誤包括露出鼻孔，或將口罩戴到下巴或頸部。他強調，不適當的使用習慣會減低對自己的保障，也容易受到感染，「如果經常把口罩拉上拉下，口罩對外地方若被有麻疹病毒的飛沫污染，當事人就有機會因雙手接觸污染後，又捽眼捽鼻，摸自己口鼻黏膜時受到感染。」