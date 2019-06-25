【遊日注意】熱帶氣旋形成中　或G20高峰會前夕吹襲大阪

美國軍方聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，JTWC）今日（25日）發出警示，指一個熱帶氣旋正於菲律賓呂宋島以東海域形成中，預料以時速約13公里向西北方向移動，移至台灣東北部海域至日本沖繩一帶。 根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋可能在本周五（28日）二十國集團（G20）大阪峰會前夕（27日），在日本大阪一帶登陸。將於本周末到日本旅行過一連三日7.1回歸假期的市民，要留意未來數日天氣變化。

正在形成熱帶氣旋的為編號94W，現位於菲律賓以東的西太平洋。（JTWC圖片）

台灣香港氣象機構都指有低壓區發展

台灣中央氣象局今日也發布熱帶氣旋形成中的公布，在今日下午2時，其中心位置為北緯18.50度、東經126.50度，大約為菲律賓呂宋島北部以東海域，正以時速19公里，向北移動，預計明日下午將移至台東縣以東海域，料會繼續增強。

本港天文台今日下午發布的九天天氣預報，亦有提及呂宋以東的一個低壓區會在未來一兩日，移向沖繩琉球群島一帶。

台灣中央氣象局也發布預測，指熱帶氣旋目前屬熱帶低氣壓。（台灣中央氣象局圖片）

編號94的熱帶氣旋發展一直不明朗，本港天文台早在上周中已提示有熱帶氣旋在西太平洋發展。JTWC昨日將94在24小時內增強至熱帶氣旋的機率，調高至中等，並於今日發表熱帶氣旋形成警示，預計兩日內會移至沖繩附近，在24小時內形成熱帶氣旋的機率為高。

JTWC今日（25日）發出警示，指一個熱帶氣旋正於菲律賓呂宋島以東形成，預料移向台灣東北部海域及日本沖繩一帶。

根據Windy.com所展示的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋一旦形成，將於本周四（27日）早上先登陸日本九州南端的鹿兒島，其後再向東北移動，掃過四國，深夜再登陸大阪一帶，繼而本周五（28日）再吹襲東京一帶。不過全球預報系統（GFS）的預報，則未見該熱帶氣旋出現，可見與ECMWF有明顯分歧。

雲集各大國政要的二十國集團（G20）大阪峰會，將於本周五及周六在大陸舉行，未知會否受到天氣影響。