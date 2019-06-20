【遊日注意】西北太平洋低壓區或增強　近七一假期颱風或直撲日本

即將踏入風季，香港天文台今日（20日）在Facebook表示，位於西北太平洋的一個低壓區未來兩三日會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。參考歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）的最新預測，前者估計這個低壓區在下周五（28日）最接近沖繩那霸市；後者的推算更進取，估計當日這個低壓區已掃往鹿兒島，其後再進逼至大阪市、東京、札幌一帶。 不少打工一族計劃在七一假期前後去一個短途旅行，計劃前往日本的市民要繼續留意這個低壓區的未來走勢了！

↓↓歐洲中期預報中心（ECMWF）對熱帶氣旋未來一周移動預測↓↓

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香港天文台在Facebook表示，在夏季西北太平洋和南海的水溫上升，出現較多對流活動，當有其他合適的氣象條件配合，便有可能形成熱帶氣旋，並罕有地提醒，位於西北太平洋的一個低壓區未來兩三日會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

地下天文台台長方志剛也在Facebook分享指，踏入六月下旬，西太平洋開始有低壓區發展，部分數值預報模式在前幾日已開始出現訊號，但相當飄忽，近日則開始變得明顯及同步，強調熱帶氣旋預報誤差可以很大，故暫時難以下定論。

參考歐洲中期預報中心（ECMWF）預測，這個低壓區在下周四（27日）接近台灣，周五（28日）則逼近沖繩那霸市，至周六（29日）則最階接近鹿兒島，其預測走勢與美國全球預報系統（GFS）相若，但後者的預測更進取，預料這個低壓區走勢更快速，至下周六幾乎橫掃日本沿岸地區，屆時有機會為日本帶來今年第一個颱風。