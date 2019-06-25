【逃犯條例】陳茂波：政府已多次道歉　損害法治要求恕不能接受

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，並讓草案「自然死亡」，未有回應反修例人士要求完全撤回修例、釋放示威者及撤銷暴動定性等。 財政司司長陳茂波今（25日）出席活動致辭時指，政府已多次真誠道歉，懇請大家接納，「我們亦下了大決心要改進自己」。他強調法治是香港社會和經濟發展的基石，任何違反或損害法治的要求，「請恕不能接受，希望大家理解」。

陳茂波指政府有責任維護法治，會以不偏不倚、公平公正的方式處理違法和暴力行為。（資料圖片/張浩維攝）

重建「國際社會對香港的信心」

財政司司長陳茂波出席活動致辭時指，現時最重要的工作是努力修復《逃犯條例》修訂引發的社會裂痕，又提到行政長官林鄭月娥和官員已為政府在處理條例修訂一事上的工作不足多次真誠道歉，懇請大家接納。

修訂《逃犯條例》引來國際關注，陳表示，「我們亦下了大決心要改進自己」，亦會致力重建香港的國際形象和國際社會對香港的信心，衷心希望社會各界支持特首領導管治團隊重新出發。

▼逃犯條例爭議過程▼

不接受任何違反法治要求

在上周三（12日）警民衝突中，警方拘捕至少五人涉暴動，亦有逾20宗投訴警方使用非法武力。示威者早前提出多項訴求，當中包括要求撤回一切暴動指控，甚至有人提出特赦涉事的示威者和警察。陳茂波提到，法治是香港社會和經濟發展的基石，政府有責任維護，會以不偏不倚、公平公正的方式處理違法和暴力行為。他稱任何違反或損害法治的要求，「請恕不能接受，希望大家理解」，未知是否回應特赦要求。

將准「轉數快」交稅交差餉

近日有市民發起到各政府部門「接放工」，堵塞大樓，當中包括稅務大樓。陳茂波在致辭時就指，政府正籌備採用「轉數快」，便利市民繳交稅款、差餉及水費，而運輸署、入境事務處及康文署亦會研究在繳費櫃枱試行接受「轉數快」付款。

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財政司司長陳茂波今日（25日）出席互聯網專業協會成立20周年紀念晚宴暨2019-2020年度理事會就職典禮的致辭全文

Hendrick（互聯網專業協會會長冼漢迪）、各位嘉賓、各位資訊科技界朋友：



大家好！我很高興出席「互聯網專業協會20周年紀念晚宴暨理事會就職典禮」。



多年來，互聯網專業協會努力推動互聯網科技的發展和應用，培育青年科技人才，對香港資訊科技業界以至互聯網數字經濟的發展貢獻良多。



今屆政府致力發展創新科技，至今已承諾投放超過一千億港元，並推出多項推動創科發展的措施。短短兩年以來，在業界和政府的共同努力下，各方面的工作都有良好進展，為本港的創科生態系統注入新動力，香港的創科氛圍亦漸趨熾熱。根據投資推廣署的最新數字，本港初創企業的數目在二○一八年達到2 600多間，較二○一七年顯著上升18%。



我在今年《財政預算案》亦提出要進一步加強資訊科技產業的長遠發展並優化現有措施。特別在培育人才方面，我們會投放五億元推行「中學IT創新實驗室」計劃，為年輕人在中學階段建立良好的資訊科技基礎，長遠為本地資訊科技及其他科技領域的研發和產業發展工作注入新血。我亦預留55億元興建數碼港第五期，吸引更多科技公司和初創企業進駐，為年輕人提供更多投身創科界的機會。



香港作為國際金融中心，同時具備先進的資訊及通訊科技產業和基礎設施，在發展金融科技方面擁有獨特的優勢。香港金融管理局（金管局）去年九月推出快速支付系統「轉數快」，市民反應熱烈。特區政府正籌備採用「轉數快」，便利市民繳交稅款、差餉及水費，而運輸署、入境事務處及康文署亦會研究在繳費櫃枱試行接受「轉數快」付款。



為帶給市民更便捷的銀行和保險服務，以及更創新的體驗，金管局至今已發出八個虛擬銀行牌照，保險業監管局亦於去年十二月發出首個虛擬保險公司授權，為香港金融科技發展揭開新一頁。



來年，我們還有多項重點工作需要與業界、學術界及科研機構攜手協作，包括發展智慧城市的重要基礎建設，例如數碼個人身分；推動香港科學園建設兩個創科平台，促進本地和海外頂尖研究人員的研發合作；以及全力參與粵港澳大灣區國際創科中心的建設。



當然在此時此刻，我們更重要的工作是努力修復《逃犯條例》修訂引發的社會裂痕。行政長官和官員已為政府在處理條例修訂一事上的工作不足多次真誠道歉，懇請大家接納。我們亦下了大決心要改進自己。特區政府亦會致力重建香港的國際形象和國際社會對香港的信心。我衷心希望社會各界支持行政長官領導我們管治團隊重新出發，全心全意服務好市民。



我們知道社會上對兩星期前的衝突仍有不少討論。法治是香港社會和經濟發展的基石，特區政府有責任維護。我們會以不偏不倚，公平公正的方式處理違法和暴力行為。任何違反或損害法治的要求，請恕不能接受，希望大家理解。



另者，縱使近來警民關係因上述事情變得緊張，但相信大家都知道香港警察是一支優秀和專業的紀律部隊，更是維持香港治安及繁榮穩定的中流砥柱。我希望各位大力支持警方繼續依法辦事，維持治安，保護巿民生命和財產。



最後，讓我在此向新一屆理事會的所有成員衷心致賀，並祝協會會務蒸蒸日上；政府期望與各位繼續緊密合作，推動本港創科持續發展，推動香港重新出發，邁步向前。



多謝大家！