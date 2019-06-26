【逃犯條例】警方FB深夜發帖指逾500警及家人遭起底　設熱線舉報

一批反對修訂《逃犯條例》的示威者上周五（21日）包圍警察總部，警民關係日趨緊張。 警務處支援部助理處長林曉彤昨晚（25日）深夜透過警方Facebook發布帖文及影片，指有超過500名警務人員及其家人的資料遭不當公開，甚至揚言會傷害他們。網絡安全及科技罪案調查科已設立24小時舉報熱線，如事件涉刑事成份，警方一定會執法。

警務處支援部助理處長林曉彤指，逾500名警務人員及其家人的資料遭不當公開。（影片截圖）

逾500警及家人遭「起底」 120個案交私隱署

警方Facebook於昨晚11時發布一段4分20秒的影片，只有林曉彤一人發言。影片有三個重點，包括警方與醫管局的溝通、警務人員及其家屬受到網上欺凌及示威人士刻意阻礙政府部門運作。林曉彤指，近期發現超過500名警務人員及親友的個人資料被不當公開，甚至有網民揚言會傷害他們，有人更已到其中一名警務人員親友工作的地點作滋擾。林曉彤指，警方十分關注同袍感受，網絡安全及罪案調查科已設立24小時舉報熱線，若事件涉刑事成份，警隊會徹查。而警方已轉介120個案予私隱專員公署跟進。

此外，林曉彤又指，近日有同袍反映在醫院工作期間遭受不禮貌對待，包括言語侮辱。林曉彤已親自聯絡醫管局高層反映，對方回覆表示理解及會跟進，雙方會於稍後時間安排會議，探討如何改善現有機制，以及向雙方前線員工發出更清晰指引，減低誤會。