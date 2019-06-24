【逃犯條例】民權觀察收35宗投訴涉警濫暴　倡設獨立調查委員會

《逃犯條例》修訂風波未停，社會質疑警方在6月12日的行動中對示威者使用過度武力。民權觀察上周五（21日）成立「警暴受害者支援平台」，就近日的情況收集個案。截止昨日（23日）下午6時，團體共收到35宗個案，當中25宗涉及催淚彈，7宗涉及胡椒噴霧，亦有遭到毆打、截停搜查等狀況。團體促請政府成立獨立檢查委員會，全面檢討警方過度使用武力或濫權問題。

民權觀察成立由社工、律師組成的調查小組，追究警方的責任。（袁澍攝）

民權觀察展示14段影片，質疑警察存在不當使用武力情況，包括暴力對待示威者、對大量和平示威者使用催淚彈、不合理使用橡膠子彈以及阻止記者採訪等。民權觀察成立由社工、律師組成的調查小組，並陸續循民事訴訟、刑事檢控及投訴警察課機制等，追究警方的責任。

傷者被警棍打傷 腿傷痕達８厘米

民權觀察成員王浩賢表示，他接觸過有傷者聲稱自己是在參與6月12日和平集會時，遭到警方使用警棍、盾牌驅趕。有個案傷者表示，自己在參加和平集會時，從頭後部被用警棍及盾牌毆打，腿部傷痕長達8釐米。當時其想向後看清攻擊對象，警察卻立即對他使用胡椒噴霧。 另有受害者表示自己曾被橡膠子彈射擊胸口。

民權觀察表示，警方在6月12日在金鐘行動中使用過量武力或許已經成事實，違反香港法律對集會自由及人身及安全的保障，同時亦明顯違反國際法的人權標準。

斥警方武力違反國際法人權標準

法政匯思成員林正文指出，聯合國在過去多次就香港濫警制度做出評論，點名批評警察投訴課及警監會，他認為這兩個投訴機構都沒有獨立性和中立性，更欠缺調查權。民權觀察促請政府成立獨立調查委員會，全面檢討警方對反對《逃犯條例》修訂而出現的大型示威活動的手法，包括檢討警方在處理示威活動時的政策、行動策略、使用武力的原則及指引，制止現時警民關係日趨惡劣的情況。

對於政府是否會回應團體建立獨立調查委員會的訴求，法政匯思成員楊嘉瑋指當今的民意很重要，亦有不同政治光譜的人士對此表示開放態度。王浩賢則表示，上周過萬市民包圍警總，已能反應民意沸騰，政府亦需要回應。