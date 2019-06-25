【逃犯條例】督察協會引述盧偉聰︰嚴肅跟進示威者違法行為

示威者於上周五（21日）包圍灣仔警察總部，警隊管理層包括警務處處長、助理警務處處長（人事）昨日（24日）就「621事件」，與香港警務督察協會及警隊另外3個職員協會代會會晤。警務督察協會引述管方指，知悉該事件對警員士氣的影響，承諾會嚴肅跟進示威者的違法行為，處長盧偉聰亦同意加強公關工作，責成一名助理警務處長階級的人員，利用警隊社交媒體，對坊間惡意中傷警察的流言及失實報道，迅速作出回應及澄清。

另外，政府紀律部隊人員總工會昨（24日）亦向盧偉聰發信，讚賞前線警務人員面對個別示威者的挑釁及暴力手法，採取克制態度及最大的容忍度。