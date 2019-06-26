兩電分別斥資50及60億元建新燃氣機組減排　暫未知對電費影響

為改善空氣質素，政府正擬定《第八份技術備忘錄》，以降低發電廠由2024年1月1日起的排放限額。環保署向立法會提交的文件顯示，兩電於2024年的用電需求將會下降4%，屆時電力行業所排放的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子都會分別減少40%、29%及20%。 另外，為了可達到建議的排放限額，中電和港燈將分別斥資50億元及60億元各興建一台新燃氣機組，暫未知對電費影響。

為了可達到減排目標，中電和港燈將分別斥資50億元及60億元各興建一台新燃氣機組，暫未知對電費影響。（資料圖片）

環保署表示，港燈正在南丫發電廠擴建部分興建一台裝機容量為380兆瓦的新燃氣機組，料於2023年投產。待有關機組投產後，燃氣發電比率將由2022年約55%增至2024年70%，排放限額因而可進一步下調。而中電亦正在龍鼓灘發電廠興建一台裝機容量為550兆瓦的新燃氣機組，有關機組在2023年投產後，中電的燃氣發電比率會由2022的48%增至2024年的53%，排放限額同樣可進一步下調。同時，透過節能措施，兩電用電需求屆時將下降4%。

環保署預計，屆時本港二氧化硫、氮氧化物及可吸入懸浮粒子的排放量將分別減少40%、29%及20%。

自二零一零年以來的排放上限、實際排放量和電力需求。（立法會文件）

不過，減排需付代價。中電和港燈將分別投資50及60億各興建一台新燃氣機組，但目前暫未能評估對電費的影響，環保署解釋，所增加的資本投資將如何在電費中反映，須視乎多項因素，包括日後燃料成本、資本投資的步伐、營運成本、銷售量，以及電費穩定基金與燃料價格調整條款帳的未來變動。

兩電會按照《管制計劃協議》的相關規管機制，每年向政府提交電費評估。