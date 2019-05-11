【巴黎聖母院大火】附近地區受鉛污染　最多超標65倍

法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris）4月15日發生大火，損毀嚴雒。巴黎警方周四（9日）表示，聖母院附近地區地面受到鉛污染，最多超標65倍，但強調吸入空氣並無危險。

聖母院由大量鉛製成，因此大火即等於燃燒大量的鉛。巴黎警方表示，聖母院附近的行人路面和花園含鉛量處極高水平，達每公斤土壤中有10至20克，比起法國衞生部門的標準每公斤0.3克，超出32至65倍，附近地區目前已封鎖。聖母院內的含鉛水平也極高，但警方強調，無跡象顯示，聖母院外較大範圍的地區亦受到污染。

警方指，主要危險在於積聚在附近住宅和公司物品表面的鉛塵。當局建議民眾用濕布清潔物品表面，並呼籲孕婦和兒童要勤洗手，但強調吸入空氣並無危險。

法國國民議會周五（10日）亦開始審議重建聖母院法案，確立運用捐款的法律框架。法國文化部長里斯特（Franck Riester）表示，5年內重建聖母院是個雄心勃勃的計劃，「鑑於聖母院的現狀，一方面需要迅速採取行動，另一方面也需要審慎考慮。這項法案將會統籌考慮這兩個方面。」他表示，重建工程不會倉促上馬，必須遵守修復文化遺產的有關法律法規，以使聖母院「重現輝煌」。

（衛報／新華社）