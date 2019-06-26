退休警「賴死」拒遷出警察宿舍　律政司入稟收樓兼追逾21萬租金

三年前開始退休前休假的警員，在失去入警員已婚住宿舍資格後仍拒搬走。警務處方多番去信，退休警仍「賴死」不肯遷出。律政司昨（25日）代表警務處處長入稟區域法院，要求他交出單位，並追討至少21萬因霸佔單位而衍生租金及相關款項。

原告為代表警務處處長的律政司，被告為吳立斌（音譯）。

被告申請公屋配額被拒

入稟狀指，被告一家於2004年5月獲批入住上水警察已婚宿舍。至2016年8月尾，他開始退休前休假，他此前申請的公務員公共房屋配額，亦於同日遭房屋署拒絕。他按例須於2個月內遷出宿舍，亦在約兩周後收到通知。被告其後申請繼續居住，獲准延期一個月搬走。惟被告逾期後仍未交吉，處方遂於2016年尾及2017年初出信要求他即時遷出，並追討租金及相關得益。

追被告市值租價

據政府產業署署長估算，該單位於2016年11月尾至2018年11月尾的市值月租為10800元，而其後2年的市值月租為12200元。故此，扣除被告繳交的部分租金，截至入稟當日，被告因霸佔宿舍單位而獲益近22萬。

原告現要求被告交還單位，及追討至今累積欠下的市值租金、相關利息等，包括上述的近22萬款項。

案件編號：DCCCJ3253/2019