【曾蔭權案】官司纏擾「曾馬房」凋零　政壇核心內圍大洗牌

前行政長官曾蔭權涉嫌公職人員行為失當一案今日（26日）在終審法院審結，曾蔭權獲裁定終極勝訴，控罪撤銷。這宗官司纏訟4年，曾蔭權總算「甩身」，可以保留長俸福利及大紫荊勳章，安心過退休生活。 為官四十多年的曾蔭權，公職生涯中曾有過不少愛將，亦有不少合作無間的戰友，「曾馬房」在政界風頭曾一時無兩。不過隨著曾蔭權於2012年卸任、官司纏身，「曾馬房」亦日漸凋零，在本港政界影響力已大不如前。

任志剛（左）、許仕仁（右）當年與曾蔭權聯手擊退大鱷，被稱為「財金三劍俠」。（政府新聞網圖片）

擊退索羅斯 與任志剛、許仕仁並稱「三劍俠」

曾蔭權在1995年擔任港英政府的財政司，回歸後過渡成為財政司司長，1997年即要面對亞洲金融風暴的危機。在1998年，國際知名大鱷索羅斯，一度拋售港元及沽空期貨，嘗試狙擊港元。當時曾蔭權連同時任財經事務局局長許仕仁、時任金融管理局總裁任志剛組成「財金三劍俠」，動用外匯基金大手入市，先後花過千億元托市，成功擊退大鱷。

任志剛一直擔任金管局總裁至2009年，惟金管局總裁一職不設任期限制，當時人稱「金融沙皇」的任志剛離職，惹來外界猜測任、曾是否已漸行漸遠。直至2017年，任志剛出任林鄭班子的行會成員，更曾撰文批評過去十多年政府理財如「守財奴」。

至於許仕仁，2005年曾蔭權接任特首後，擔任政務司司長，2007年換屆後未有留任，擔任行會成員直至2009年。2012年起，許仕仁捲入新鴻基地產涉貪案，2014年底被裁定罪成入獄7年半。

黃仁龍（左）及曾俊華（右）皆在曾蔭權治下擔任司長，其中曾俊華更被視為曾蔭權「頭馬」。（資料圖片）

前戰友黃仁龍、曾俊華已淡出政壇

曾蔭權任特首期間，擔任律政司司長的黃仁龍，也和曾蔭權合作無間。2017年初，曾蔭權案審理期間，黃仁龍為曾蔭權撰寫長達10頁的求情信。黃在信中提到，曾蔭權真誠相信本港司法獨立，即使偶爾會與他就法律意見辯論，但最終都予以接納；黃又讚揚在2010年政改爭議及2011年剛果案中，曾蔭權盡心維護法治，是真正的「香港仔」。

黃仁龍在2012年離開政府後較少公開露面，除在2017年10月罕有評論宣誓風波觸發釋法案「政治味非常濃」外，未有公開就重要時政問題發表意見。他2017年獲邀擔任精神健康諮詢委員會主席，專注處理精神健康政策。

至於前財政司司長曾俊華，更是被稱為「曾馬房」的「頭馬」。他在美國讀書時與曾蔭權相識，本身已移民美國的他，是在曾蔭權力邀之下回流香港任官。曾俊華先後在曾蔭權治下，擔任工商及科技局局長及特首辦主任，2007年任財政司司長。

曾蔭權卸任後，曾俊華留任財政司司長，但政界廣泛流傳他和時任特首梁振英不咬弦。曾俊華2016年底辭任財政司司長參選特首，在民望領先之下不敵取得777名選委支持的林鄭月娥，其後淡出政壇，現時偶爾會就時事話題發表意見。

曾蔭權獲裁定終極勝訴。（資料圖片）

3任「大內總管」 皆已經或即將離開香港官場

至於其他被視為「曾馬房」的人物，例如在曾蔭權治下的歷任「大內總管」，即特首辦主任，陳德霖於2009年接任金管局總裁，將於今年10月1日任期屆滿後退休；譚志源於2011年接任政制及內地事務局局長，2017年離開政府，現時擔任港區人大代表；梁卓偉2012年離開政府後專注教研工作，2013年擔任港大醫學院院長至今。