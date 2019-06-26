【逃犯條例●多圖】民陣集會逼爆中環　人潮倒灌龍和道　警封車路

民陣趁二十國集團峰會（G20）周五舉行前，今天（26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，表達對政府仍未撤回《逃犯條例》修訂的不滿，並促請出席峰會的國家向北京施壓。 接近晚上9時，集會人士「逼爆」中環一帶道路，人潮更倒灌至接近金鐘一段的龍和道。集會人潮坐滿愛丁堡廣場，絕大部分人無戴口罩、頭盔等，與早前示威活動有別。

接近晚上9時，集會人士「逼爆」中環一帶道路。（李澤彤攝）

在晚上8時許，現場人群企滿愛丁堡廣場停車場頂層天台，西面延至國金（IFC）、郵政總局外龍和道兩旁，東面延至展城館。至晚上9時左右，中環一帶的鄰近道路出現倒灌，大會需於網上呼籲，前來市民可由金鐘方向沿龍和道往中環參與集會。

現場觀察，由於愛丁堡廣場外有不少路旁停車處，有的士和私家車未能駛走。龍和道近軍營位置更有部分車路被封，現場有多名交通警駐守。

就示威人士要求律政司於今晚9時回覆撤回暴動定義等要求，律政司未有直接回應訴求：「如有充分證據進行檢控，律政司會考慮作出檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等。律政司會繼續不偏不倚地履行《基本法》第六十三條的憲制職責、不受任何干涉、秉行公義。」

在Telegram和連登討論區，已有網民呼籲市民明天早上十時，到律政中心「拜訪律政遺址」。

接近晚上9時，集會人士「逼爆」中環一帶道路。（余俊亮攝）