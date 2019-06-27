【逃犯條例】東華三院聲明撐政府　員工不滿聯署：不代表我們

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟未能平息民怨。民陣昨晚（26日）發起在中環愛丁堡廣場集會逾萬人參與，事後約有一千人再次圍封警總。 東華三院昨日就《逃犯條例》修訂發聲明指，留意到行政長官及相關官員多次就事件道歉，且暫停立法工作，對此予以支持。同時又指，冀以理性和平及客觀持平態度表達意見，讓社會回復穩定。,不過，聲明引起多名東華三院在職員工及前員工不滿，並發起聯署反對，指「有關聲明不代表我們」，至今已收集127人簽署。

東華三院昨日（26日）就《逃犯條例》修例發聲明，引起多名在職員工及前員工聯署以示不滿。（資料圖片）

東華三院昨日（26日）就《逃犯條例》修訂發聲明，當中提及特首及相關官員就事件多次道歉，同時已停止相關立法工作及答應與各持份者加強溝通。聲明提及，東華三院支持特首及政府以真誠及謙卑的態度廣納民意，又認為政府的致歉表示特區政府將繼續全心全意服務市民，以達致以民為本的管治目標。



同時又指，東華三院相信絕大部分香港人不願看見任何違法及暴力行為，亦不希望香港社會的繁榮安定受損，故冀大家以理性和平方式表達意見，以及以客觀持平態度對待事件，讓社會回復穩定。

東華三院表示，支持特首及政府以真誠及謙卑態度廣納民意，又冀社會盡快回復穩定。（東華三院官方網頁）

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近130名在職及前員工聯署

多名東華三院在職及前員工其後發起聯署，對院方發出的聲明表示憤怒及遺憾，更指是明顯與主流民意背道而馳，嚴正指出「有關聲明並不代表我們」。他們解釋，香港過去數周先後經歷6月9日及6月16日兩次過百萬人遊行，亦出現6月12日的警民衝突。政府雖然宣布暫緩修例，並就事件致歉，惟從未回應市民的四大訴求，包括撤回修例、收回6月12日的「暴動」定性、撤銷示威者的控罪以及成立獨立調查委員會徹查警方過度使用武力。



故此認為，真正的道歉應是立下承諾及作出實際改變，而不是單單以口頭承認過失。政府應正視民間訴求，否則他們絕對不會妥協，而民怨亦只會持續沸騰、社會持續動盪。聯署至今收集127人簽署。