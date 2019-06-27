【逃犯條例】撤兩醫院警崗　警方指非報復和撤離　冀減與醫護磨擦

警方昨（26日）起作出臨時措施，伊利沙伯醫院及仁濟醫院不會有警員長駐警崗，警員被派於醫院周邊巡邏，定時返回警崗提供服務。警察公共關係科總警司謝振中今早（27日）在港台節目《千禧年代》強調，此舉並非報復，亦非撤離和逃避，目的只為與減低前線醫護磨擦，已將對市民服務的影響減到最少。 謝又指，過去一星期有不少同事投訴遭醫護作不禮貌及言語侮辱，警方未來將與醫管局會面，盼對方嚴肅跟進。

警方作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏。（資料圖片）

被醫護收椅子稱：「張櫈唔係畀你地坐！」

謝振中表示，過去一星期有不少同事投訴遭醫護作不禮貌不言語侮辱，如有醫護在工作期間稱警方為「狗」，而且不只一宗。有同事押解犯人求醫時，竟遭醫護收起椅子，並稱：「張櫈唔係畀你地坐！」謝指出，為了減少不必要磨擦，警方決定臨時不會有警員長駐警崗，改為在醫院附近巡邏，若有人報案，亦能盡快返回醫院。「這是一個臨時措施，非撤離，不是逃避。」

他又指，目前氣氛崩緊，警方期望不要長時間坐在一個位置受辱，暫未知有關安排何時完結，但強調警方會以市民利益為大前提，繼續為市民和醫院服務，會定時返回警崗。

公共醫療醫生協會會長：關閉警崗不影響前線工作

公共醫療醫生協會會長馬仲儀就指，有關決定對前線工作沒有影響。她解釋，警崗功能是服務急症室市民，作為警察在醫院與分區警署資料傳遞，不是服務醫護人員。但她提及，涉事兩間醫院的警崗與前線和病人的接觸較近，容易洩露病人私隱，會與醫管局審視警崗位置。至於是否要取消警崗，就需作更深層次討論，她不便評論。

她又指，雖有聽聞有醫護對警員不禮貌，但暫未有證據。她認為，醫護對任何人都要有禮貌，若有確實證據，一定要查明。

另外，香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日發表聲明，稱「如果醫護人員繼續認為警務人員是阻礙他們工作的，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務。」謝振中指出，警方將與醫管局會面，員工的意見會反映。此外，警方亦會將收到的投訴向醫管局反映，盼對方嚴肅跟進。他期望會議後有更好安排，雙方可互相尊重，建立一個以往恆之有效的工作環境。