【逃犯條例】警總清場拘一人　將嚴肅跟進　逾千警員及家人遭起底

警察總部一星期內兩度遭示威者包圍，警方在今日（27日）凌晨的清場行動中，拘捕一人，涉嫌襲警，警方亦記錄60名人士的身份證資料，不排除將來調查過程再跟進。警察公共關係科總警司謝振中表示，對有關行為予以強烈譴責。他又引述警務處處長盧偉聰對前線同事的承諾，稱必會嚴肅跟進刑事案件。 此外，就6月12日的金鐘衝突，投訴警察課接獲逾100宗投訴；而警方亦收到逾千宗個案，指有警察及家人的資料遭不當公開。

凌晨3時許，300名警員四方八面湧至，驅趕示威者。(陳永武攝)

指昨晚圍警總是挑釁警方 18個999求助延誤

昨晚有大批示威者包圍警察總部，是一星期內第二次。謝振中今早出席港台節目《千禧年代》時，稱「好明顯向警方作挑釁」，而在昨晚的包圍行動中，有示威者使用鐵欄堵塞出入口、塗鴉、用激光射警員眼睛，他批評有關行為不能接受，警方予以強烈譴責。

期間一度傳出有便衣警員假扮示威者，謝振中澄清，實況是有一名上夜班的警員遭暴力示威者刻意阻撓上班，雖然警方有通知同事不要上班，但「同事有顆心」，留意到西邊的夏慤道入口遭堵塞，因此使用東邊入口。

警總被包圍期間，18個999救援熱線遭延誤，報案室亦停止服務。

一人涉襲警被捕

警方在凌晨3時半以驅散形式清場，期間一名人士被捕，過程涉襲警。此外，警方亦包圍60名人士，抄低身份證資料，不排除將來調查及跟進。經過兩次包圍後，謝振中稱同袍眼見自己的工作地點遭破壞，感到傷心和憤怒，社會亦感到失望，不理解為何香港會變成這樣。

他指，亦有同袍疑問，為何未有即時採取行動，他解釋警方的行動是以公眾利益為依歸，不希望激發更深層次矛盾。

他強調，不立刻採取行動，不代表不跟進。

警員清理警總外雜物。(余俊亮攝)

指「禍不及妻兒」 要求停止「起底」行動

另外，投訴警察課收到超過100個投訴有關6月12日金鐘衝突的投訴，當中27個來自傳媒。謝振中承諾會跟進相關個案，與投訴人接觸，他又為個別警務人員不禮貌對待傳媒的行為致歉。

針對警方的「起底」行為未停止，警方收到超過1000個案，有同袍及家人資料遭起底，謝強烈譴責，他稱「禍不及妻兒」，強烈要求停止有關行為。警方已設24小時舉報熱線，若涉刑事會調查，超過130個個案轉介私隱署。

經過連日衝突，謝坦言對同袍心情有一定影響，但士氣仍不差。他期望示威者可從警方角度出發，思考長時間受壓及受侮辱有何感受。