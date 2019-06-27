港鐵為鐵路旁樹木設身份證記錄健康狀況　制訂樹木政策應對颱風

颱風季節即將來臨，港鐵今日（27日）表示，已採取一系列措施，以減低惡劣天氣對鐵路設施和服務的影響，當中包括為鐵路線旁的樹木設置「電子身份證」，記錄其健康狀況，以便制訂樹木管理策略。港鐵又稱，已檢查車站的去水系統及附近渠道，職員亦有參與演習提升應變能力。

港鐵安排合資格的攀樹師為鐵路設施附近的樹木作檢查。（港鐵提供相片）

去年超強颱風「山竹」吹襲香港，港鐵服務大受影響。港鐵今日表示，在惡劣天氣下，樹木倒塌是維持列車服務的主要挑戰之一，港鐵的樹木管理團隊已監察約3.3萬棵位於鐵路露天段旁的樹木，並利用「近距離無綫通訊技術」，給予每棵樹一張「電子身份證」，記錄其高度、與鐵路線的距離、健康狀況等資料。港鐵續指，透過分析所得資料，可制訂及調整樹木管理策略。

港鐵基建工務主管王凱華表示，正與城市大學的氣象學家合作，利用電腦模擬模型，分析過往的颱風數據，冀獲取鐵路沿線樹木，在不同路徑及風向的強颱風下之風險分析資料，以加強樹木管理，令颱風後的修復工作更有效率。

港鐵職員詳細檢查車站去水系統、附近渠道及防洪設備，以確保它們狀況良好，為颱風季節作好準備。（港鐵提供相片）

車站職員參與演習提升應變能力

車站方面，港鐵指在風季來臨前，已檢查車站的去水系統及附近渠道，車站職員亦參與了演習提升應變能力，並已準備防洪設備如防洪板和沙包等。

不過港鐵亦稱，在颱風過後，由於維修人員可能需較長時間清理軌道旁的塌樹或雜物，列車服務或未能即時恢復正常。港鐵車務營運主管－東面及北面網絡丁嘉俊表示，港鐵一直與運輸署檢討颱風後的接駁巴士安排，例如考慮在較長延誤，或整條鐵路線只可提供有限度服務時，就安排接駁巴士接載乘客，轉往仍維持正常服務的鐵路線。

不過丁嘉俊補充，由於接駁巴士載客量較低，仍難以完全取代列車服務，建議乘客在颱風期間，留意港鐵手機應用程式、港鐵網頁、傳媒報道及車站廣播等。