【沙中線】紅磡站毋須拆月台　港鐵研加鋼筋、工字鐵加固方案曝光

港鐵沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，導致屯馬線「大圍至紅磡段」通車日期存有變數。港鐵早前已向政府提交紅磡站全面評估策略第三階段初步報告，惟正式報告則於7月15日提交。 負責提供專家意見及參與全面評估策略分析工作的港大土木工程學系教授關國雄接受《香港01》查詢指，紅磡站擴建部分毋須拆卸，惟會利用多種方法進行加固，包括在不同位置加裝鋼筋及工字鐵等以鞏固結構。 至於紅磡站鑿牆檢驗中，發現鋼筋扭入螺絲帽不達標比率逾兩成。關國雄則指，相信修補的比例不多於一半，惟最終方案須由路政署及屋宇署落實。

有份參與全面評估策略分析工作的港大土木工程學系教授關國雄表示，料港鐵會利用多個方法加固紅磡站月台，涉及的費用至少數百萬元以上。（資料圖片）

港鐵今年4月底完成全面評估策略第二階段開鑿石屎、檢測鋼筋扭入螺絲帽工作。而現時正展開第三階段，即綜合首兩階段的測試結果，以及利用當中獲得月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況。

有份參與全面評估策略分析工作的港大土木工程學系教授關國雄表示，港鐵與政府團隊現時就紅磡站擴建部分緊密溝通，當中涉及洽談補救工作、施工方法、計算結構等。而現時初步敲定紅磡站月台毋須拆卸，惟會在不同位置利用不同方法加固，例如在螺絲帽接駁不當的地方，加設鋼筋（鑽洞插鐵）、在底層加裝工字鐵形式或同時使用以上兩個方法以鞏固結構。

港鐵在全面評估策略第二階段工作中，開鑿石屎檢測螺絲帽扭入情況，結果顯示191枝鋼筋，逾2成鋼筋不達標。（資料圖片）

鋼筋扭入不達標 補救比例料不超過一半

他續指，鑿牆檢測結果顯示191枝鋼筋扭入情況，累計39枝、逾2成鋼筋扭入情況不達標，惟部分鋼筋僅是輕微不達標，仍能發揮其效用，故相信需要補救的比例不會超過一半。除了螺絲帽接駁不足，關國雄亦提及月台層板底部出現「蜂巢」現象，故港鐵會透過灌漿方法補救。

加固工作料需要數月 費用港鐵先承擔

另外，關國雄表示紅磡站擴建月台結構複雜、環境狹窄，故分析時亦需考慮如何運載機器及物料。他預計，加固工作需時至少數個月，且費用一定至少數百萬以上。惟港鐵將先承擔費用，其後再追討總承建商禮頓。

另外，實政圓桌立法會議員田北辰同樣認為不用拆卸月台，而據他所知有關全面策略性評估港鐵已大致完成，若當局接納，預料會用6至9個月時間進行修補工程。他又稱，相信今年年底屯馬線可望局部通車至鑽石山站，並建議開通至啟德站，因列車要在啟德站調頭。