【逃犯條例】梁繼昌促設獨立調查委員會　去信林鄭促重組監警會

一批監警會前委員早前（24日）聯署，促請政府接納社會建議，組成獨立調查委員會，在現行的投訴警察制度下，調查本月反對修訂《逃犯條例》的連串警民衝突。前監警會成員梁繼昌認為，監警會在今次事件調查角色有限，重申政府應成立獨立調查委員會，除了調查警察有否濫權外，同時可檢視監警會於今次事件的工作成效。 梁繼昌又透露，日前已去信特首林鄭月娥，要求在現任委員到期後，重組監警會架構和成員委任。

梁繼昌已去信特首林鄭月娥，要求在現任委員到期後，重組監警會架構和成員委任。（張美華攝）

就本月12日在金鐘一帶發生的反修訂《逃犯條例》大型警民衝突，警方在處理反修例集會時的手法引起社會關注，被質疑過分使用武力；社會各界均有人士要求政府就衝突展開獨立調查。其中11名監警會前委員日前聯署，聯署者包括立法會議員梁繼昌及黃碧雲等，他們呼籲政府組成獨立調查委員會，徹底調查近期警民衝突的成因和經過，並根據調查結果提出改善建‍議。

有報道指監警會或根據《監警會條例》，成立專責小組調查警方被指在6月12日濫權鎮壓示威者事件。惟梁繼昌則認為政府組成獨立調查委員會，相較監警會成立專責委員會更有效，更能減少民憤，直言「睇唔到會難過調查沙中線」。他解釋即使監警會成立專責委員會，相關調查亦只聚焦警民衝突，例如行動安排及程序等，因此未能廣泛地檢視造成連串衝突的成因和結果。

質疑監警會現任委員「唔識做」

另外，梁繼昌亦表示，警方現時投訴制度不理想，原因是現任監警會委員處理大型事件的經驗少，即使轄下秘書處亦鮮有成立過調查委員會撰寫報告書，質疑監警會「唔識做」；同時，歷屆監警會委員的背景多元化，由專業人士、建制及泛民背景都有，均能擔任委員工作，他強調尊重現任監警會委員，同時批評現時監警會委員背景單一。梁表示，早前已去信特首林鄭月娥，要求在現任委員到期後，重組監警會架構和成員委任。