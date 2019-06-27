【逃犯條例】警務處︰嚴厲譴責包圍警總　嚴肅跟進違法行為

警務處警察公共關係科今日（27日）下午發新聞稿，就昨晚（26日）10時30分有示威者開始堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，並包圍警察總部及進行破壞，予以嚴厲譴責。警方強調，必定會嚴肅跟進這些違法行為，並指示威者用強力電筒及激光射向警務人員的眼睛。警方表示，受示威影響，灣仔警署報案室要暫停，灣仔分區亦有18個九九九求助個案未能即時處理。 警方指，於凌晨約3時30分驅散「非法集結人士」，至早上約6時45分完成清場，其中一名男子涉嫌襲擊警務人員被捕。

警總一星期內兩度被包圍。（資料圖片）

警方表示，示威者的行為嚴重影響警方的工作，包括緊急服務，灣仔警署報案室的服務於昨晚約10時40分暫停，而灣仔分區亦有18個九九九求助個案未能即時處理，需要警方調派其他資源跟進，事件亦令夜班同事未能上班。

警方指，示威者包圍警總期間，用鐵馬及雜物堵塞警察總部出入口、向警察總部擲雞蛋、在外牆塗鴉、破壞警察總部外牆的閉路電視，示威者亦用強力電筒及激光射向警務人員的眼睛，並惡意阻撓警察總部人員自由出入。

警方重申尊重市民表達意見、言論及集會的自由，但示威者表達訴求的方式已明顯超乎合法表達意見的行為，指激進的非法行為是社會不能接受的，警方會以堅定的態度去處理。警方於今日凌晨約3時30分驅散非法集結人士，和移除警察總部附近的障礙物，恢復一帶交通。警方又指，行動於今日早上約6時45分完成，期間拘捕一名男子，涉嫌襲警。